Неожиданную опасность свеклы для здоровья назвала диетолог Богданова

Диетолог Зоя Богданова: свекла мешает организму нормально усваивать кальций, и это не единственный минус популярного овоща.Медик рассказала в интервью, какими проблемами чревато употребление свеклы – корнеплода, охотно используемого российскими домохозяйками для приготовления борщей, винегретов, селедки под шубой и других блюд. Обычно о свекле говорят в связи с ее пользой – известно, что ее сок оказывает благотворное действие на кровеносные сосуды. Но Богданова назвала неожиданную опасность свеклы для здоровья.Так, медик заметила, что овощ препятствует усвоению важного минерала – кальция.«Если есть остеопороз или предрасположенность к нему, то свеклой лучше не увлекаться», - сказала Богданова «Москве 24».Также свекла может быть противопоказана при имеющихся проблемах в работе мочевыделительной системы –«щавелевая кислота, которая входит в состав свеклы, может спровоцировать обострение мочекаменной болезни».Врач заметила, что, как правило, тезисы о пользе этого корнеплода относятся к сырому овощу. Термическая обработка превращает продукт в «углеводную бомбу», из-за которой стремительно растет уровень сахара в крови.«Отварную свеклу не рекомендуется есть при сахарном диабете и инсулинорезистентности из-за высокого гликемического индекса такого продукта», - посоветовала диетолог.