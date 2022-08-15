Эффективные народные средства от солнечных ожогов

Степень солнечного ожога может быть различной – от лёгкой до тяжёлой. И если первая характеризуется небольшим покраснением кожи и лёгким зудом, то тяжёлая имеет более выраженные признаки.Симптомы солнечного ожога появляются через пару часов после пребывания на солнце. Однако для проявления полного эффекта повреждения кожи может потребоваться 24 часа. Долгосрочные повреждения, такие как повышенный риск рака кожи, могут появиться через годы.Опасные последствия солнечного ожогаНа коже нередко образуются водяные пузыри. Обгоревший человек ощущает озноб. Температура тела может подняться до 40 градусов. Возможна тошнота или рвота. Через несколько дней кожа начинает облазить. В этом случае народных средств будет недостаточно – необходима помощь врача.Если кожа обожжена солнечными лучами, её нельзя мыть средствами, в состав которых входит щёлочь и спирт. Они ещё больше сушат кожу, обезвоживая её. Так как кожа должна «дышать», не следует при уходе за ней использовать косметические препараты на основе жира.В первую очередь обгоревшую кожу следует охладить и увлажнить. Для этого можно принять прохладную ванну. Хорошо добавить в неё пищевую соду. Половины пачки будет вполне достаточно.Отлично охлаждают обгоревшее тело мокрые простыни, которые необходимо менять по мере их высыхания.Народные средства от солнечных ожоговПрекрасно борется с солнечными ожогами алоэДля приготовления средства необходимо взять несколько листиков алоэ, которому уже исполнилось три года. Листочки перемалывают через мясорубку и в полученную кашицу добавляют немного молока. Состав наносят на обгоревший участок кожи приблизительно на 30 минут, после чего аккуратно снимают мягкой салфеткой. Для достижения эффекта такую процедуру повторяют трижды в день. После неё кожу рекомендуется смазать гелем против ожогов – Пантенолом или оливковым маслом. Последнее в своём составе содержит большое количество витаминов. В частности, витамины А, Д и Е способствуют восстановлению и увлажнению кожного покрова.Отличным средством против солнечных ожогов является сырой картофельЕго следует натереть на мелкой тёрке и эту кашицу приложить к обгоревшему участку кожи, прикрыв сверху лёгкой хлопчатобумажной салфеткой или марлей. По истечении получаса повязку убирают, а обожжённое место промывают под струёй прохладной воды. Вместо сырого картофеля можно использовать кашицу из огурца, приготовленную аналогичным способом, пюре из абрикосов или арбуза.При ожогах помогает использование кисломолочных продуктов – кефира или сметаныИх просто наносят на кожу лёгкими движениями. Это снимет воспалительный процесс и уменьшит боль. К тому же эти средства способствуют ускорению регенерации кожи. Однако нанеся сметану или кефир на кожу, они высыхают, и образовавшаяся корочка усиливает болевые ощущения. В связи с этим компресс из кисломолочных продуктов не следует держать на коже больше указанного времени.Положительного результата в лечении солнечных ожогов даёт яичный белокЕго следует нанести на повреждённую кожу. При высыхании белка ощущается стягивание кожи. После того, как он окончательно высохнет, его необходимо осторожно смыть прохладной водой.Отлично помогает при солнечных ожогах квашеная капустаДостав из холодильника или погреба, достаточно просто приложить её к обожжённому месту. Такую процедуру повторяют несколько раз.Помогают вылечить ожог и травяные отварыДля их приготовления используют ромашку, мяту, череду, календулу, кору дуба. Заваривают их традиционным способом. Затем сильно охлаждают, пропитывают ими мягкую салфетку и прикладывают к ожогу. Такую процедуру можно проводить несколько раз, в перерывах охлаждая салфетку, пропитанную отваром.