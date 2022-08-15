Назван простой способ проверить свой уровень висцерального жира

Висцеральный жир может быть не виден глазу, но очень опасен — при его избытке возрастают риски сердечных заболеваний, диабета и даже онкологии. Как же узнать, есть ли висцеральный жир у вас? Есть простой способ.Откуда берется висцеральный жирВисцеральный жир окружает внутренние органы и может быть даже у не толстых и даже худых женщин и мужчин. Но он гораздо опаснее подкожного жира — нарушает гормональный профиль, вызывает хроническое воспаление в организме. Как следствие, развиваются метаболические нарушения и различные патологии, повышается «плохой» холестерин.Причина появления висцерального жира — неправильное питание и малоподвижный образ жизни, а также постоянный стресс и недосып. Продукты, которые влияют на его активное отложение — мучное и сладкое, особенно, хорошо сдобренное трансжирами. Проще говоря — любая магазинная выпечка, печенье и торты, сушки, сухарики и прочие снеки. В магазинной выпечке содержится до 30% трансжиров.Как проверить свой уровень висцерального жираУдивительный факт, но висцеральный жир может быть у людей с нормальным весом и полностью отсутствовать у тех, кто страдает ожирением. Поэтому нормальный показатель ИМТ (индекс массы тела) не гарантирует, что вы в безопасности.Оценить, есть ли у вас висцеральный жир, поможет измерение объемов талии. А чтобы еще точнее понять, есть ли риски, надо сравнить размеры талии и бедер.Опасные показателиИтак, вы измерили свою талию. Делать это тоже надо правильно — ни в коем случае не втягивая живот. Ориентироваться нужно на область чуть выше тазовых костей — примерно в районе пупка.Для женщин опасным считается показатель объемов талии более 88 см, для мужчин — 102 см.Объем бедер измеряется по самой широкой их части.Далее разделите размер талии на размер бедер (в см).Тревожный показатель наличия опасного висцерального жира для женщин — выше 0,8, для мужчин — выше 0,9.Добавим, что самые точные результаты можно получить, проверив уровень висцерального жира с помощью МРТ.Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.Как убрать жир на животе- Снижению висцерального жира способствует достаточное употребление белка в рационе, — советует врач-нутрициолог Ирина Юзуп. — Как показывают исследования, у людей, ежедневно употребляющих 1-1,5 грамма белка на 1 кг веса, меньший процент висцерального жира, чем у тех, кто ест недостаточное количество белка. Замедлению усвоения углеводов и предотвращению резких скачков сахара в крови также способствует растворимая клетчатка.Как согнать жир с живота и талии — простое упражнениеВернуть талии былую стройность и растопить тот самый опасный висцеральный жир хорошо помогает упражнение «мертвый жук». Делать его очень просто даже в домашних условиях — нужен только коврик.Выполнять «мертвого жука» надо в положении лежа — сначала поднять руки и ноги вверх. Со стороны вы будете выглядеть как жучок, упавший на спинку. Потом медленно и спокойно опускайте на пол одновременно правую руку и левую ногу, а затем левую руку и правую ногу. Спина должна быть плотно прижата к полу.