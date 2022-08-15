5 преимуществ для здоровья от кокосовой воды
Низкокалорийное увлажнение
Есть много преимуществ кокосовой воды. В частности, этот напиток способен:
повысить уровень энергии
поддерживать пищеварение
улучшить процесс обучение
уменьшить боли в суставах
управлять весом
предотвратить камни в почках
регулировать температуру тела
уменьшить возникновение головных болей
укрепить здоровье сердца
Питательные вещества
Кокосовая вода содержит несколько питательных веществ, таких как калий, кальций и магний. Это не концентрированный источник кальция или магния, поэтому организму необходимо получать эти питательные вещества и из других продуктов и напитков.
Полезна для сердца
Регулярное употребление кокосовой воды может способствовать здоровью сердца.
Подходит для беременных
Употребление кокосовой воды во время беременности может облегчить утренний токсикоз.
Способствует снижению веса
Естественно, вы не можете потреблять десятки литров воды в день, но ее включение в рацион будет поддерживать увлажнение организма. И помогать сохранять стройную фигуру.
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