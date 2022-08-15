5 преимуществ для здоровья от кокосовой воды

В нашей стране кокосовая вода еще не набрала такой популярности, какую она имеет во многих частях планеты. Между тем этот напиток обладает электролитами вроде калия, натрия и магния.Низкокалорийное увлажнениеЕсть много преимуществ кокосовой воды. В частности, этот напиток способен:повысить уровень энергииподдерживать пищеварениеулучшить процесс обучениеуменьшить боли в суставахуправлять весомпредотвратить камни в почкахрегулировать температуру телауменьшить возникновение головных болейукрепить здоровье сердцаПитательные веществаКокосовая вода содержит несколько питательных веществ, таких как калий, кальций и магний. Это не концентрированный источник кальция или магния, поэтому организму необходимо получать эти питательные вещества и из других продуктов и напитков.Полезна для сердцаРегулярное употребление кокосовой воды может способствовать здоровью сердца.Подходит для беременныхУпотребление кокосовой воды во время беременности может облегчить утренний токсикоз.Способствует снижению весаЕстественно, вы не можете потреблять десятки литров воды в день, но ее включение в рацион будет поддерживать увлажнение организма. И помогать сохранять стройную фигуру.