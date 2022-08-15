Виноград назван отличным плодом для долгой жизни

Виноград является не только вкусным лакомством, но и может помощь прожить дольше. Такие выводы содержатся в исследовании, недавно опубликованном в журнале Foods. Исследователи выяснили, что добавление около двух чашек винограда к ежедневному рациону, включающему большое количество продуктов с высоким содержанием жиров, привело к уменьшению проблем с ожирением печени, повышению уровня генов антиоксидантов и увеличению продолжительности жизни.Хотя испытуемыми были мыши, а не люди, доктор Джон Пеццуто, входивший в состав группы из Университета Западной Новой Англии, которая проводила исследование, подсчитал, что человек, вероятно, может наслаждаться жизнью, которая может быть на четыре или пять лет дольше, чем может быть иначе, если они начнут регулярно есть виноград.«Что меня вдохновляет в этом исследовании и теме, так это то, что будет проведено больше исследований антиоксидантов и их роли в лечении и профилактике заболеваний в целом. Это даст людям еще больше причин сосредоточиться на разнообразии продуктов в своем рационе», — рассказала диетолог Лаура Макдермотт.Что касается того, почему виноград так полезен, Макдермотт отмечает, что «содержание антиоксидантов делает виноград противовоспалительным по своей природе». Действительно, виноград содержит множество антиоксидантов, которые в сочетании со сбалансированной диетой помогают бороться со свободными радикалами, снижают окислительный стресс и вырабатывают анти-антиоксиданты.Макдермотт добавляет, что виноград также полезен, потому что он содержит фитонутриенты, которые также обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогая поддерживать здоровье ваших клеток и ДНК и, в свою очередь, помогая быть здоровыми.«На мой взгляд, антиоксиданты — одна из самых важных частей пищи, — говорит Макдермотт, добавляя, — тот факт, что они способны проникать в нашу систему и помогать бороться с воспалением (снижением окислительного стресса), — это огромный плюс!»