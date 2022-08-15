Названы семь причин, по которым скандинавская ходьба лучше для вас, чем обычная

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Вы когда-нибудь замечали, как люди ходят с палками даже по ровным поверхностям, и задавались вопросом, почему они это делают? Это занятие известно как скандинавская ходьба, которая немного похожа на беговые лыжи, но без снега.Ходьба с палками впервые появилась в Скандинавии и пришла в Центральную Европу около 20 лет назад. По какой-то причине она не стала особенно популярной, хотя и имеет много преимуществ для здоровья.Вот почему – наряду с несколькими вескими причинами попробовать скандинавскую ходьбу1. Вы сжигаете больше калорийЕще в 1995 году исследователи заметили, что скандинавская ходьба сжигает больше калорий, чем обычная ходьба. Фактически, они обнаружили, что она сжигает на 18% больше калорий, чем обычная ходьба.С тех пор многочисленные исследования подтвердили эти выводы, поэтому предполагается, что скандинавская ходьба может стать отличной формой упражнений для тех, кто хочет похудеть. Одно исследование, проведенное в Италии, даже показало, что люди с избыточным весом теряли вес быстрее, занимаясь скандинавской ходьбой, по сравнению с обычной ходьбой.Хотя скандинавская ходьба сжигает не больше калорий, чем другие, более интенсивные виды упражнений, такие как бег, она может быть отличным вариантом упражнений с низкой нагрузкой или способом повысить эффективность ваших регулярных ежедневных прогулок.2. Она может уменьшить боль в конечностяхИспользуя палки во время ходьбы, вы можете распределить свой вес на руки и туловище, уменьшая нагрузку на спину, колени и бедра. Теоретически, это может облегчить боль в спине при ходьбе.Тем не менее, исследования неоднозначны: некоторые исследования показывают, что скандинавская ходьба может уменьшить боль в пояснице и нагрузку на колени, в то время как другие показывают, что она не более полезна, чем обычная ходьба.Если вы страдаете от болей в пояснице, бедре или колене, скандинавская ходьба может быть вам полезна, поскольку она несколько перераспределяет ваш вес. Но сначала стоит обсудить это с врачом, прежде чем попробовать, и прекратить, если боль не проходит даже при использовании палок.3. Укрепляет плечевой поясСкандинавская ходьба задействует ваши руки и плечи больше, чем обычная ходьба, и это может улучшить вашу силу. Исследования показали, что скандинавская ходьба может не только увеличить силу захвата рук, но и увеличить мышечную активность в плечах.Сила верхней части тела, в том числе сила вашей хватки, важна для многих повседневных дел, от переноски покупок до наполнения чайника. Увеличение мышечной силы также важно для предотвращения травм, поскольку оно помогает стабилизировать суставы и защищает их при движении под воздействием нагрузки, например, при переноске тяжелых сумок.4. Улучшает осанкуСкандинавская ходьба также задействует основные мышцы (в том числе мышцы живота и спины) сильнее, чем обычная ходьба.Более активное вовлечение основных мышц поможет укрепить их, что, в свою очередь, может улучшить осанку. Увеличение силы мышц кора также может улучшить ваше равновесие и способность двигаться.5. Уменьшает риск паденияК сожалению, с возрастом мы чаще спотыкаемся и падаем во время ходьбы. В основном это связано со снижением мышечной силы, проблемами с равновесием и с тем, как мы ходим.Преимущество скандинавской ходьбы в том, что вы упираете палки в землю одновременно с использованием ног. Это улучшает равновесие и снижает вероятность падения.Фактически, одно исследование даже показало, что люди, которые следовали программе тренировок по скандинавской ходьбе в течение трех недель, улучшили равновесие – даже при ходьбе без палок. Неудивительно, что Общественное здравоохранение Англии рекомендует скандинавскую ходьбу для улучшения равновесия у пожилых людей.6. Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системыИсследования показывают, что скандинавская ходьба может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы всего за четыре недели.Другое исследование с участием женщин, страдающих ожирением, также показало, что скандинавская ходьба способна улучшить кровяное давление, хотя и в той же степени, что и обычная ходьба. Кроме того, у женщин в постменопаузе было показано, что скандинавская ходьба улучшает уровень сахара в крови в состоянии покоя, что важно для профилактики диабета, а также для улучшения уровня холестерина в крови7. Увеличивает среднюю скорость ходьбыСкандинавская ходьба может помочь вам добраться туда, куда вы хотите, быстрее, чем обычная ходьба. Фактически, обзор показал, что скандинавская ходьба увеличивает среднюю скорость ходьбы на 25% по сравнению с обычной ходьбой. В результате быстрой ходьбы вы сможете сжигать больше калорий. Итак, если вы отправитесь на 30-минутную скандинавскую прогулку, вы сможете пройти дальше и сжечь больше калорий, чем при обычной ходьбе.Кажется, у занятий скандинавской ходьбой есть явные преимущества. Она может быть особенно полезна для людей, которые не любят другие виды упражнений, такие как бег, но все же хотят заниматься чем–то более интенсивным, чем быстрая ходьба.