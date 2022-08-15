Диетолог Круглова запретила людям с проблемной кожей пить кефир
Также напиток противопоказан людям с аллергией на белок коровьего молока. Такая аллергия чаще всего проявляется у детей, но и взрослым она не чужда.
При дефиците лактазы, фермента, который переваривает углеводы молочных продуктов, кефир также стоит исключить из рациона. Его употребление в таком случае может вызвать метеоризм, вздутие живота, нарушение стула.
С осторожностью надо употреблять кефир людям с проблемами ЖКТ. Например, страдающим гастритом, гастродуоденитом и язвой желудка, пишет News.ru.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://woman.rambler.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий