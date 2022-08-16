Врач назвал предельное количество меда, которое можно съесть за день

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По словам известного российского диетолога Михаила Гинзбурга, предельное количество меда, которое можно съесть за день – это три чайных ложки.14 августа, в день Медового спаса, диетолог поделился рекомендациями о том, как следует употреблять мед. Гинзбург сообщил, что данный продукт относится к аллергенам, причем аллергия на мед может проявиться у человека в любом возрасте независимо от ее отсутствия в предыдущие годы жизни. Кроме того, мед отличается очень высоким содержанием природных сахаров, и люди, которые считают, что для здоровья полезнее есть мед вместо столового сахара, – серьезно ошибаются.С учетом этих рисков диетолог назвал предельное количество меда, которое можно съесть за день.«Молодым здоровым людям рекомендуется употреблять не более двух-трех чайных ложек меда в день, а людям с определенными заболеваниями – не более одной», - сказал Гинзбург в комментарии ТАСС.Медик добавил, что при наличии ожирения, диабета, атеросклероза, гипертонии мед должен употребляться строго дозированно – максимум чайная ложка в день. Аллергики (даже те, кто не страдает аллергией на мед) могут позволить себе за день не более половины чайной ложки.Гинзбург отметил, что мед является «суперпродуктом» для людей, которые восстанавливаются после болезни, являются слабыми, истощенными. Насыщенный углеводами, биоактивными веществами, этот продукт хорошо способствует возвращению былой энергии.Также эксперт предупредил о неожиданной опасности меда для пищеварительной системы:«Мед содержит кислоты, продукты, раздражающие желудок, поэтому чрезмерное его употребление может привести к развитию язвенной болезни, а также гастрита».