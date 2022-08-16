Медик Алехина назвала опасные сочетания кофе с другими продуктами и напитками
Медик Анна Алехина объяснила в интервью, какие сочетания кофе с продуктами и другими напитками являются потенциально опасными. В частности, специалист считает небезопасным сочетание кофе и выпечки в рационе людей, имеющих болезни сердца или метаболический синдром.
«Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическим синдромом не следует пить нефильтрованный кофе со сладкой выпечкой на основе маргарина – это создаст дополнительный фактор риска для их состояния», - предупредила Алехина.
Также к опасным медик причислила сочетания кофе с алкоголем. Эксперт констатирует: в подобном варианте напиток способствует нежелательно высокой нагрузке на сердце и дополнительно стрессу для сердечной мышцы. Это связано с тем, что по отдельности алкоголь и кофе оказывают разные эффекты в отношении сердечно-сосудистой системы.
«Кофе возбуждает нервную систему, повышает артериальное давление, сужает сосуды. Спиртные напитки, наоборот, способствуют расслаблению нервной системы, снижению артериального давления, расширению сосудов. От двух совершенно противоположных действий сердечно-сосудистая и нервная системы пребывают в стрессовом состоянии, и это в целом негативно сказывается на работу всего организма», - сказала медик в комментарии агентству «Москва».
Также Алехина посоветовала не сочетать кофеин и энергетические напитки.
Резюмируя, врач подчеркнула, что пить кофе следует без добавления сахара и других сладких ингредиентов.
Резюмируя, врач подчеркнула, что пить кофе следует без добавления сахара и других сладких ингредиентов.
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