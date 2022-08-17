Для наращивания мышц достаточно одной тренировки в неделю

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Если вы хотите стать более выносливыми и крепкими, то поднимайте веса 5 дней в неделю. Однако всего одной интенсивной тренировки достаточно для увеличения мышечного объёма, как установили учёные Университета Эдит Коуэн в Австралии.Повышение силовых показателей зависит от количества тренировок, а рост мышечной массы от их интенсивности, как выяснили австралийские ученые. Так, разделённые на две группы добровольцы совершали одинаковое количество сгибаний рук на бицепс с использованием самых тяжёлых гантелей, которые только они могли выдержать. При этом в одной группе занятия проходили 5 раз в неделю, а в другой группе только один раз.Оказалось, что у тренировавшихся чаще мышечная сила увеличилась на 10% за четыре недели, то есть росли именно силовые показатели. А вот что касается эстетических, то есть видимого объёма мышцы, то, как это ни странно, самых больших результатов достигли те, кто занимался один раз в неделю. У них объём мышц увеличился на треть. При этом прироста силовых показателей как раз и не отмечалось.Многим кажется необходимым выполнять двигательные тренировки с отягощениями в тренажёрном зале, так как это должно преобразить их тело, но оказывается, что тактика должна быть другой. Достаточно просто медленно опускать и поднимать тяжёлую гантель один раз в неделю ради хорошо заметных изменений тела. Правда, хотелось бы рассчитывать не только на видимый рост мышц, но и на повышение силовых показателей, а в каком режиме заниматься для достижения этого, учёные не объяснили.