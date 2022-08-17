Нам нужно тренироваться в два раза больше

Новое исследование показывает, что уровень физических нагрузок мы должны увеличить в два раза. Впрочем, остаётся понять, у кого есть на это время.Рекомендуемый многими специалистами уровень физических нагрузок ради защиты от преждевременной смерти по любой причине нужно повысить в два раза - со 150 минут умеренных тренировок в неделю до 300, а также с 75 минут интенсивных тренировок до 150. Авторы исследования из Университета Индианы полагают, что нам крайне важно включать физические нагрузки в наш повседневный режим везде, где это возможно. А всё потому, что конкретно уделять время для спорта получается не у всех.Конечно, было бы проще чаще посещать спортзал, или бегать вечером не 20 минут, а 40. Однако у многих людей вообще нет времени для походов в спортзалы или для пробежек. Поэтому они компенсируют нехватку физических нагрузок просто более продолжительными прогулками пешком или домашними делами.Именно поэтому уровень этих физических нагрузок нужно повышать. Если вы проходите одну автобусную остановку до работы пешком именно в целях тренировки, то следует увеличить это расстояние в два раза. Вставайте время от времени с кресла перед компьютером и прогуливайтесь по коридору, либо ходите по лестнице с первого этажа на третий или четвёртый и обратно, чтобы тренировать различные мышцы тела. Ещё одним превосходным и приятным методом тренировок являются посещения бассейна.