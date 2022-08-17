Белый налет на языке может быть признаком опасных нарушений в организме
Появление белого налета на языке может объясняться грибковой инфекцией или нарушениями в работе органов ЖКТ, предупреждают медики.
В интервью терапевта Шота Каландии были перечислены опасные нарушения в организме, признаком которых является белый налет на языке. Медик заметил, что появлению такого налета способствуют скопления, возникающие между сосочками языка и состояние из микрочастиц микроорганизмов, пищи, отработанных клеток.
«В большинстве случаев налет на языке не вызывает никаких жалоб, однако эти изменения могут сопровождаться такими симптомами, как неприятный запах изо рта, жжение и покраснение слизистой оболочки полости рта, снижение аппетита», - предупредил Каландия в комментарии «Известиям».
Врач уточнил, что одной из причин налета является пристрастие к пище с высокими уровнями насыщенных жирных кислот, холестерина. Подобный тип питания негативно влияет на баланс микрофлоры в ротовой полости, из-за чего она активнее поражается грибковыми инфекциями.
«Появление белого налета на язык является одним из немногочисленных симптомов развития кандидоза полости рта – молочницы», - сказал врач Калания.
Говоря о других опасных нарушениях в организме, признаком которых является белый налет во рту, медик перечислил следующие патологии.
Гастрит.
Язвенная болезнь.
Панкреатит.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).
Болезни желудка и поджелудочной железы.
Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей.
Эксперт посоветовал при появлении белого налета обращаться к лечащему врачу.
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