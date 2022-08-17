Белый налет на языке может быть признаком опасных нарушений в организме

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Появление белого налета на языке может объясняться грибковой инфекцией или нарушениями в работе органов ЖКТ, предупреждают медики.В интервью терапевта Шота Каландии были перечислены опасные нарушения в организме, признаком которых является белый налет на языке. Медик заметил, что появлению такого налета способствуют скопления, возникающие между сосочками языка и состояние из микрочастиц микроорганизмов, пищи, отработанных клеток.«В большинстве случаев налет на языке не вызывает никаких жалоб, однако эти изменения могут сопровождаться такими симптомами, как неприятный запах изо рта, жжение и покраснение слизистой оболочки полости рта, снижение аппетита», - предупредил Каландия в комментарии «Известиям».Врач уточнил, что одной из причин налета является пристрастие к пище с высокими уровнями насыщенных жирных кислот, холестерина. Подобный тип питания негативно влияет на баланс микрофлоры в ротовой полости, из-за чего она активнее поражается грибковыми инфекциями.«Появление белого налета на язык является одним из немногочисленных симптомов развития кандидоза полости рта – молочницы», - сказал врач Калания.Говоря о других опасных нарушениях в организме, признаком которых является белый налет во рту, медик перечислил следующие патологии.Гастрит.Язвенная болезнь.Панкреатит.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).Болезни желудка и поджелудочной железы.Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей.Эксперт посоветовал при появлении белого налета обращаться к лечащему врачу.