Псориаз связали с болезнями сердца

Новое исследование показало, что между сердечно-сосудистыми заболеваниями и псориазом существует связь. К такому выводу пришли исследователи из США.Американские учёные обнаружили данные, указывающие на причинно-следственную связь между псориазом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А это значит, что у миллионов людей, страдающих от псориаза, нужна более тщательно искать нарушения в работе сердца и сосудов. Науке уже было известно о том, что пациенты с псориазом имеют более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, и вот теперь от наблюдательных исследований ученые решили перейти к более конкретным работам.Была проведена так называемая менделевская рандомизация с двумя образцами для того, чтобы оценить возможную причинно-следственную связь между псориазом, а также инфарктом и инсультом. Для этого использовалось большое количество генетических данных. Анализ показал, что наследственная предрасположенность к псориазу повышает угрозу самых разных сердечно-сосудистых заболеваний. Так, псориаз повышал вероятность сердечной недостаточности, мерцательной аритмии, инфаркта миокарда, пороков сердца и инсультов крупных артерий. Но предрасположенность к псориазу не увеличивала риск ишемического инсульта или поражений мелких сосудов мозга.В целом, полученные результаты подтверждают тот факт, что псориаз действительно повышает вероятность сердечно-сосудистых патологий. Авторы этого исследования считают, что тема не закрыта, поскольку не установлены точные причины этой связи. А без этих причин невозможно будет и уменьшить риск болезней сердца у жертв псориаза.