Топ упражнения для похудения и подтяжки овала лица

Если недостатки фигуры можно скрыть правильно подобранной одеждой, то полное лицо, пухлые щеки и двойной подбородок утаить невозможно. Не спешите расстраиваться! Специально для вас разработана эффективная методика, которая поможет вам укрепить мышцы, улучшить состояние кожи и преобразить черты лица.Если недостатки фигуры можно скрыть правильно подобранной одеждой, то полное лицо, пухлые щеки и двойной подбородок утаить невозможно. Не спешите расстраиваться! Специально для вас разработана эффективная методика, которая поможет вам укрепить мышцы, улучшить состояние кожи и преобразить черты лица.Известно множество спортивных комплексов и систем, которые включают упражнения для похудения лица и щек. Видео, представленное в интернете, позволяет подробней ознакомиться с каждой из них. Общий принцип всех этих методов — тренировка определенных мышц лица и шеи, которая основывается на чередовании процессов напряжения и расслабления.НАИБОЛЕЕ ДЕЙСТВЕННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ЛИЦА И ЩЕК:1. Втягивание щек при крепко сжатых губах. Щеки поочередно/одновременно втягивают внутрь, затем расслабляют.2. Сжимание губ. Их на несколько секунд собирают в складки, натягивая кожу щек.3. Опускание уголков губ с напряжением мышц шеи.4. Направление воздуха. В рот набирают воздух, губы сжимают и отправляют воздух попеременно под нижнюю/верхнюю губу, правую/левую щеку.5. Управление языком по внутренней поверхности щек. Кончиком языка водят сверху вниз по внутренним сторонам правой/левой щеки. Процесс можно усложнить, прикладывая палец на внешнюю сторону каждой щеки.6. Касание кончиком языка основания неба.7. Широкий рот. Рот открывают максимально широко, а губы собирают буквой «О».8. Вытягивание губ трубочкой в форме буквы «У».9. Произнесение произвольной комбинации гласных букв при собранных трубочкой губах.10. Вращение кончика языка в ротовой полости по часовой стрелке и обратно.11. Сжимание/разжимание зубов. Процедура выполняется при сомкнутых губах.12. Выставление нижней челюсти вперед до напряжения мышц шеи на 3 секунды.13. Надавливание подбородка снизу кулаком, одновременно с силой опуская голову.14. Рисование слов, букв, цифр в воздухе чистым карандашом, вставленным в рот.15. Последовательная смена мимики.Каждое упражнение следует повторять не менее 10-20 раз или 5 минут. Представленный комплекс при регулярном выполнении благоприятно действует на внешний вид лица: омолаживает кожу, повышает ее упругость, препятствует появлению морщин и уменьшает объем подкожных жировых отложений.Это Вам будет интересно:Эта полезная натуральная паста удалит зубной налет, укрепит десны и зубыЯпонский массаж лица — поразительный эффект!ЧАСТО ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОЛНОТЫ ЛИЦА И ПОЯВЛЕНИЯ ДВОЙНОГО ПОДБОРОДКА ЯВЛЯЕТСЯ ОТЕЧНОСТЬ.Изменению ситуации способствует:увеличение питьевого режима (более 2 л обычной воды в сутки) для активного выведения шлаков и токсинов;ограничение потребления сахара и соли, препятствующих выведению жидкости из организма;отказ от алкогольных напитков, приводящих к обезвоживанию.