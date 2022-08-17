Напиток на завтрак, поддерживающий низкий сахар в крови даже после обеда

Уровень сахара в крови во многом обусловлен тем, что мы едим. Важно не допускать скачков глюкозы, чтобы не спровоцировать развитие сахарного диабета второго типа.В исследовании, опубликованном в журнале Dairy Science, отмечается, что употребление молока на завтрак поддерживает стабильный уровень сахара в крови даже после обеда.Ученые выясняли, как употребление молока на завтрак влияет на уровень глюкозы в крови, а также на чувство сытости в течение дня.По данным исследования, важно, с чем именно употреблять молоко. Если завтрак состоит из этого напитка и «правильных» углеводов, то чувство сытости сохраняется надолго, а уровень сахара в крови стабилизируется. При этом молоко с высоким содержанием белка (высокобелковое) оказывает больший эффект.— Это исследование подтверждает важность молока во время завтрака для замедления переваривания углеводов и поддержания более низкого уровня сахара в крови, — говорится в статье.Отметим, что далеко не все люди переносят молоко (лактозу) в связи с отсутствием пищеварительного фермента лактазы, что приводит к диарее и кишечным коликам.Люди с непереносимостью лактозы не могут полностью ее переваривать. В результате у них появляются диарея, газы и вздутие живота.Для контроля уровня сахара в крови нужно обращать внимание на гликемический индекс (ГИ). Это показатель, по которому оценивают скорость попадания глюкозы в кровь. Чем выше показатель, тем более резким будет скачок ее уровня. Шкалу ГИ строят относительно глюкозы – ее ГИ равен 100. Чем выше ГИ, тем быстрее поднимется уровень сахара в крови.Продукты с высоким ГИ включают:Сахар и сладкие продуктыСладкие безалкогольные напиткиБелый хлебКартофельБелый рис.Продукты с низким или средним ГИ расщепляются медленнее и вызывают постепенное повышение уровня сахара, а не скачкообразное. К ним относятся некоторые фрукты и овощи, бобовые и цельнозерновые продукты.Многие люди болеют диабетом второго типа, даже не подозревая об этом, поскольку заболевание может долго себя не проявлять.Симптомы диабета второго типа:постоянная жажда;частое мочеиспускание.сильная усталость;длительное заживление царапин, ссадин, ран;покалывание в ногах;ухудшение зрения.