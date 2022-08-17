Напиток на завтрак, поддерживающий низкий сахар в крови даже после обеда
В исследовании, опубликованном в журнале Dairy Science, отмечается, что употребление молока на завтрак поддерживает стабильный уровень сахара в крови даже после обеда.
Ученые выясняли, как употребление молока на завтрак влияет на уровень глюкозы в крови, а также на чувство сытости в течение дня.
По данным исследования, важно, с чем именно употреблять молоко. Если завтрак состоит из этого напитка и «правильных» углеводов, то чувство сытости сохраняется надолго, а уровень сахара в крови стабилизируется. При этом молоко с высоким содержанием белка (высокобелковое) оказывает больший эффект.
— Это исследование подтверждает важность молока во время завтрака для замедления переваривания углеводов и поддержания более низкого уровня сахара в крови, — говорится в статье.
Отметим, что далеко не все люди переносят молоко (лактозу) в связи с отсутствием пищеварительного фермента лактазы, что приводит к диарее и кишечным коликам.
Люди с непереносимостью лактозы не могут полностью ее переваривать. В результате у них появляются диарея, газы и вздутие живота.
Для контроля уровня сахара в крови нужно обращать внимание на гликемический индекс (ГИ). Это показатель, по которому оценивают скорость попадания глюкозы в кровь. Чем выше показатель, тем более резким будет скачок ее уровня. Шкалу ГИ строят относительно глюкозы – ее ГИ равен 100. Чем выше ГИ, тем быстрее поднимется уровень сахара в крови.
Продукты с высоким ГИ включают:
Сахар и сладкие продукты
Сладкие безалкогольные напитки
Белый хлеб
Картофель
Белый рис.
Продукты с низким или средним ГИ расщепляются медленнее и вызывают постепенное повышение уровня сахара, а не скачкообразное. К ним относятся некоторые фрукты и овощи, бобовые и цельнозерновые продукты.
Многие люди болеют диабетом второго типа, даже не подозревая об этом, поскольку заболевание может долго себя не проявлять.
Симптомы диабета второго типа:
постоянная жажда;
частое мочеиспускание.
сильная усталость;
длительное заживление царапин, ссадин, ран;
покалывание в ногах;
ухудшение зрения.
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