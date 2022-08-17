РОЖА – болезнь молодых мужчин и пожилых женщин

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Рожа — инфекционная болезнь, вызываемая гемолитическим стрептококком. Внешне она проявляется воспалением кожи в виде красного пятна, что прогрессирует.Рожа — инфекционная болезнь, вызываемая гемолитическим стрептококком. Внешне она проявляется воспалением кожи в виде красного пятна, что прогрессирует.В структуре инфекционной патологии это заболевание занимает 4-е место после острых респираторных и кишечных инфекций, вирусных гепатитов. Чаще всего рожей заболевают люди пожилого возраста, в основном женщины, а также мужчины от 20 до 30 лет, у которых профессиональная деятельность связана с частой микротравматизацией, загрязнением кожи и резкими изменениями температуры. Это водители, строители, военные и т.д.Рожистое воспаление: лечение, причины и признаки заболеванияРожистое воспаление обычно проявляется на ногах и руках, реже на лице, еще реже на туловище, в промежности и на половых органах. Учитывая то, что места воспаления кожи — красные пятна — появляются на открытых частях тела, они вызывают еще и психологический дискомфорт.Почему возникает рожаВозбудитель болезни — гемолитический стрептококк — передается через загрязненное белье, одежду, руки, воздушно-капельным путем. Очень часто рожа возникает на фоне других заболеваний: грибка стопы, сахарного диабета, алкоголизма, ожирения, варикозного заболевания вен, лимфостаза, очагов хронической стрептококковой инфекции (тонзиллит, отит, синусит, кариес, пародонтит, трофические язвы), а также хронических заболеваний, снижающих общий иммунитет (чаще в пожилом возрасте), переутомления, переохлаждения. Течение болезни происходит с явлениями аллергии.Признаки заболеванияНачинается рожа с недомогания, головной боли, тошноты, бессонницы, иногда рвоты, в определенном участке тела имеет место покраснение кожи, которое может мигрировать. Воспаление на коже в течение нескольких дней увеличивается, некоторое время удерживается на определенном уровне и, зачастую, проходит через 7—10 дней. В этот период температура повышается, соответственно ускоряется пульс.Противовоспалительные фитонастоиВо время лечения назначают противовоспалительные, противоаллергические средства, а также препараты, стимулирующие иммунную систему.Настой цветков малины обыкновенной: 2 ст. л. сырья залить 500 мл кипятка, довести до кипения, настаивать 2 часа, процедить, принимать по 1 ст. л. 8 раз в день.Настой травы хамериона узколистного (в народе называют иван-чай, кипрей): 30 г сухого измельченного сырья залить 500 мл кипятка, настаивать 1 час, процедить, принимать по 2 ст. л. 4 раза в день за 30 мин до еды.Настойка корней шлемника байкальского: измельченное сырье залить 70% раствором спирта этилового в соотношении 1:5, настаивать 14 дней, ежедневно помешивать, процедить, принимать по 30 капель 4 раза в день за 30 мин до еды.Для стимуляции функции иммунной системы целесообразно провести курс лечения эхинацеей: по 1 таблетке 3 раза в день.Компрессы и примочкиНастойкой арники горной смачивают пораженные места или смазывают их спиртовым раствором йода и присыпают порошком солодки голой (Б. Г. Скачко, Г. А. Орещук).Настой травы колокольчиков скученных (2 ч. л. сырья залить 200 мл кипятка, довести до кипения, настаивать 2 часа) теплым прикладывают к пораженным местам, периодически меняя ткань с раствором, 8 раз в сутки.Настойку ноготков лекарственных (измельченное сырье залить 70 % спиртом в соотношении 1: 10, настаивать 7 дней, 2 раза в день встряхивая) разводят теплой кипяченой водой в соотношении 1:5 и прикладывают к пораженным местам.Конопляное семя растирают в порошок, смешивают с кипятком в соотношении 2:1, добавляют свежую зеленую кору бузины черной или терна обычного, прикладывают теплым к коже пораженных мест. Подсохшую повязку меняют на новую. Лечат до тех пор, пока не исчезнет воспаление.Мел растирают в ступке до мелкого порошка, посыпают пораженные места, накрывают сверху красной шерстяной материей и забинтовывают. Процедуру проводят ежедневно, обязательно до восхода солнца. Мел растирают в ступке в мелкий порошок, смешивают с порошком листьев шалфея в соотношении 1:1, наносят на пораженное место и накрывают хлопчатобумажной материей. Меняют 4 раза в сутки, избегая попадания прямого солнечного света.Опыт народной медицины утверждает, что эффективным средством для лечения рожи является лягушачья икра, которую заготавливают весной. Для этого икру наносят тонким слоем на материю, высушивают в теплом месте. При обострении болезни икру размачивают и прикладывают к пораженной коже на ночь. Иногда 3—4 таких процедур достаточно для полного выздоровления. Хранить икру следует в прохладном месте не более 6 месяцев.Пораженные участки кожи смазывают одним из препаратов таких растений: измельченной коры бузины черной (6—8 г измельченного сырья залить 500 мл кипятка, довести до кипения, кипятить 5 мин и настаивать 2 часа), цветов или плодов боярышника кроваво-красного (2 ст. л. сырья залить 500 мл кипятка, настаивать 2 часа), листьев подорожника большого (4 ст. л. сырья залить 500 мл кипятка, довести до кипения, настаивать 30 мин), делают сухой компресс из картофельного крахмала.Заготавливают пигментированный слой коры терна обычного. Измельчают, высушивают и хранят в сухом месте. При обострении рожи 2 столовые ложки сырья заливают 200 мл кипятка, кипятят 10 мин, настаивают 10 мин, процеживают, прикладывают к пораженным местам. Одновременно принимают отвар внутрь по 1 ст. л. 4 раза в сутки после еды.Рожа часто рецидивирует на том же месте и имеет такое же течение. Для предотвращения возникновения рецидива необходимо своевременно лечить хронические очаги инфекции: заболевания кожи микробного происхождения, хронический тонзиллит, гайморит, фронтит, кариес.Важное значение имеет закаливание организма. Следует избегать переохлаждения.Лечение рожи требует терпения и уверенности в том, что болезнь можно преодолеть. В этом убеждает клинический опыт автора, и я уверен: один из приведенных методов лечения поможет добиться успеха.