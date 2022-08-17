Искусственный интеллект найдет эпилепсию
Учёные разработали систему искусственного интеллекта, определяющую ранние симптомы эпилепсии, которые могут пропустить даже опытные медики. В частности, в ходе экспериментов она смогла выявить 60% пациентов с очень редкой формой эпилепсии, по сравнению с МРТ, с помощью которой не было выявлено вообще ни одного такого пациента. От эпилепсии в России страдает приблизительно 1% населения, она вызывает неконтролируемые вспышки электрической активности в мозге, которые провоцируют судорожные припадки.
Одной из причин эпилепсии является резистентная к лекарственным препаратам фокальная кортикальная дисплазия (ФКД) - крайне сложно выявляемая аномалия в мозге, из-за которой и происходит сбой в передаче сигналов. Вылечить её можно только хирургическим способом. Однако данная аномалия вызывает в мозге настолько незаметные изменения, что при изучении МРТ-снимков их не видят даже опытные рентгенологи.
Именно поэтому команда из Лондона и создала алгоритм, обладающий точностью в 63% при выявлении ФКД. Их модель может сделать доступной операции на головном мозги значительно большему количеству жертв эпилепсии, тем самым подарив им шанс на избавление от очень неприятного расстройства.
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