Ученые назвали напиток, которого стоит избегать мужчинам — и это не алкоголь

Исследователи выяснили, какой напиток может вызывать рак простаты, если употреблять его регулярно.Рак предстательной железы считается одним из самых частых у мужчин трудоспособного возраста в России. Факторами риска считается в том числе и неправильное питание.В августе в Американском журнале клинического питания (American Journal of Clinical Nutrition) опубликовано новое исследование, которое в очередной раз подтвердило связь между молочными продуктами (не любыми) и повышенными риском простаты, и дело оказалось вовсе не в кальции.Последние исследованияДля исследования ученые из Университета Лома Линда в Калифорнии спросили почти 30 тысяч мужчин об их диетах, а затем в течение 8 лет отслеживали данные об их здоровье. У 1254 мужчин обнаружили рак предстательной железы.Среди участников исследования были канадцы и американцы — в том числе, веганы, исключившие молочку из рациона, а также пьющие молоко довольно редко и употреблявшие его ежедневно.Оказалось, что у мужчин, которые пили больше всего молока (не менее 1 стакана в день), риск рака простаты был выше на 27% по сравнению с теми, кто употреблял этот напиток нечасто.По сравнению с мужчинами, которые никогда не употребляли молочные продукты, у тех, кто пил их хотя бы изредка, вероятность развития рака простаты была на 60% выше.Чтобы получить эти результаты, ученые учитывали и другие потенциальные факторы риска, включая семейный анамнез, вес, калорийность пищи, употребление алкоголя, уровень физической активности и отношение к курению.Что важно — риск рака простаты у мужчин совершенно не зависел от жирности употребляемого молока — он был высоким как у тех, кто пил обезжиренную молочку, так и у тех, кто предпочитал жирное молоко.А вот йогурт и сыр реабилитированы — исследователи не нашли убедительных доказательств того, что эти продукты влияют на риск развития рака простаты.Результаты исследования также не показали связи между употреблением кальция (из продуктов или пищевых добавок) и риском рака простаты.Чем может навредить молокоЕсть вероятные причины, почему молоко может увеличить риск возникновения рака простаты.Предыдущие исследования показали, что более высокое потребление молочки повышает уровень инсулиноподобного фактора роста 1, гормона, который, как считается, способствует развитию рака предстательной железы.Стоит ли мужчинам отказываться от молока- Я думаю, что мужчинам с семейным анамнезом рака простаты или другими факторами риска было бы разумно перейти на растительное молоко, — считает один из авторов исследования доктора Гэри Фрейзер.Ученый отмечает, что надо помнить и про другие факторы риска, контроль над которыми обязателен. Если мужчина хочет долго оставаться здоровым, ему надоследить за весом,быть физически активным,придерживаться здорового питания, богатым разноцветными овощами и фруктами.Поймать вовремяРанее «Доктор Питер» рассказывал, как выявить рак предстательной железы на ранней стадии. Мужчина старше 50 лет должен сдавать кровь на ПСА — даже если у него нет никаких симптомов.- Если у ближайших кровных родственников по мужской линии был или имеется рак простаты, ПСА определяется каждый год с 45-летнего возраста, — напоминает хирург-уролог, онкоуролог Марк Гадзиян, добавляя, что при небольшом увеличении ПСА и подозрении на рак далее самым информативным методом исследования считается биопсия предстательной железы.