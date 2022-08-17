Мозг защищается с помощью усталости

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Умственная усталость, с которой сталкиваются многие люди, может быть естественной защитой мозга от скоплений токсических химических веществ. К такому любопытному выводу пришли исследователи из Франции.После тяжёлого рабочего дня нам хочется полежать на диване и посмотреть какой-нибудь глупый телесериал, не требующий никакой умственной нагрузки. Кому-то даже бывает стыдно за подобный выбор досуга, но мало кто подозревает, что к этому нас подталкивает мозг, который просто хочет отдохнуть. Тем самым он очищается от накопленных токсинов, что показало новое исследование, применившее магнитно-резонансную спектроскопию. Умственная усталость после интеллектуальных нагрузок толкает человека к вроде бы пустому времяпрепровождению, но это нужно нам для самообороны.Французские исследователи доказали наличие функциональной причины у так называемой умственной усталости, и игнорировать её нельзя. То есть не следует после напряжённого дня ещё и дома перезагружать мозг, не давая ему расслабиться. В реальности, усталость - это не слабость, а иллюзия, которая создаётся нашим мозгом, нуждающимся в том, чтобы мы прекратили все интеллектуально затратные задачи и начали отдыхать.Существует нейротрансмиттер глутамат, отвечающий за большую часть нашего функционирования, но мозг следит за его количеством. Если мы долгими часами о чём-то размышляем, то в префронтальной коре накапливается глутамат, и это те самые токсические запасы, от которых нужно потом избавиться. Если мы не отдыхаем, глутамат не уходит и становится токсичным. Именно поэтому и появляется усталость - реакция, которая отвлекает нас от нагрузок и очищает мозг от излишков глутамата.