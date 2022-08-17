Что будет твориться с организмом после отказа от сладкого: врач описал симптомы час за часом
Считается, что ломка бывает только у тех, кто употребляет запрещенные вещества. Но организм может отозваться абстинентным синдромом, а именно так по-научному называется ломка, на отказ от любого любимого продукта. Например, сладкоежки без сахара первые 5 дней будут буквально ходить по стенам, а любители кофе стонать от псевдосонливости и печали в уголочке.
- Синдром отмены начинается в пределах нескольких часов после принятия последней дозы любого «наркотика»: сахара, кофе, снеков, если в это время планировалась очередная «доза», — объяснил эндокринолог Илья Магеря. — Своего пика синдром отмены достигнет через 36-72 часа, а самые острые признаки отступят через 10 дней.
Через 6-8 часов после последней «дозы»
Напряжение в мышцах;
болевые ощущения;
неудовлетворенность состоянием;
тревога;
физическая слабость;
нарушение сна;
сон прерывистый и поверхностный;
раздражительность;
озноб;
повышенная потливость;
ощущение дискомфорта в теле, шее, мышцах.
Через 36-72 часа после последней «дозы»
Все симптомы могут усиливаться, дополнительно возникают:
апатия,
депрессия,
агрессивность,
слезы,
ощущение, что тело крутит,
повышение или снижение артериального давления;
скачки температуры.
- Все мысли сосредоточены на том, что отменили, убрали из «рациона», — предупреждает о том, как будет протекать «ломка», эндокринолог. — Появится непреодолимое желание съесть или выпить отмененный продукт, напиток.
3-4 сутки после последней «дозы»
Нарушение пищеварения,
угрюмое эмоциональное состояние,
раздражительность, гневливость.
5 сутки и далее
Эмоциональный фон начинается стабилизироваться, выравнивается и физическое состояние, постепенно вы возвращаетесь в норму. Кстати, может проявиться особенность, когда запахи и вкусы станут более яркими.
- Воспринимайте это как позволение себе обходиться без этих продуктов вместо того, чтобы ощущать «потерю», — подытожил Илья Магеря.
Кстати, очень неожиданный эффект вы сможете наблюдать после отказа от сахара и сокращения углеводов. Это позволит вам похудеть, избавиться от отеков и улучшить цвет лица, а заодно ваш мозг начнет работать эффективнее — вы станете креативнее.
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