Что будет твориться с организмом после отказа от сладкого: врач описал симптомы час за часом

Синдром отмены будет работать с любым продуктом и вредной привычкой, от которой вы решите отказаться. Надо понимать, что в начале будет плохо, и это — нормально.

Считается, что ломка бывает только у тех, кто употребляет запрещенные вещества. Но организм может отозваться абстинентным синдромом, а именно так по-научному называется ломка, на отказ от любого любимого продукта. Например, сладкоежки без сахара первые 5 дней будут буквально ходить по стенам, а любители кофе стонать от псевдосонливости и печали в уголочке.

- Синдром отмены начинается в пределах нескольких часов после принятия последней дозы любого «наркотика»: сахара, кофе, снеков, если в это время планировалась очередная «доза», — объяснил эндокринолог Илья Магеря. — Своего пика синдром отмены достигнет через 36-72 часа, а самые острые признаки отступят через 10 дней.

Через 6-8 часов после последней «дозы»

Напряжение в мышцах;

болевые ощущения;

неудовлетворенность состоянием;

тревога;

физическая слабость;

нарушение сна;

сон прерывистый и поверхностный;

раздражительность;

озноб;

повышенная потливость;

ощущение дискомфорта в теле, шее, мышцах.

Через 36-72 часа после последней «дозы»

Все симптомы могут усиливаться, дополнительно возникают:

апатия,

депрессия,

агрессивность,

слезы,

ощущение, что тело крутит,

повышение или снижение артериального давления;

скачки температуры.

- Все мысли сосредоточены на том, что отменили, убрали из «рациона», — предупреждает о том, как будет протекать «ломка», эндокринолог. — Появится непреодолимое желание съесть или выпить отмененный продукт, напиток.

3-4 сутки после последней «дозы»

Нарушение пищеварения,

угрюмое эмоциональное состояние,

раздражительность, гневливость.

5 сутки и далее

Эмоциональный фон начинается стабилизироваться, выравнивается и физическое состояние, постепенно вы возвращаетесь в норму. Кстати, может проявиться особенность, когда запахи и вкусы станут более яркими.

- Воспринимайте это как позволение себе обходиться без этих продуктов вместо того, чтобы ощущать «потерю», — подытожил Илья Магеря.

Кстати, очень неожиданный эффект вы сможете наблюдать после отказа от сахара и сокращения углеводов. Это позволит вам похудеть, избавиться от отеков и улучшить цвет лица, а заодно ваш мозг начнет работать эффективнее — вы станете креативнее.
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