Что будет твориться с организмом после отказа от сладкого: врач описал симптомы час за часом

Синдром отмены будет работать с любым продуктом и вредной привычкой, от которой вы решите отказаться. Надо понимать, что в начале будет плохо, и это — нормально.Считается, что ломка бывает только у тех, кто употребляет запрещенные вещества. Но организм может отозваться абстинентным синдромом, а именно так по-научному называется ломка, на отказ от любого любимого продукта. Например, сладкоежки без сахара первые 5 дней будут буквально ходить по стенам, а любители кофе стонать от псевдосонливости и печали в уголочке.- Синдром отмены начинается в пределах нескольких часов после принятия последней дозы любого «наркотика»: сахара, кофе, снеков, если в это время планировалась очередная «доза», — объяснил эндокринолог Илья Магеря. — Своего пика синдром отмены достигнет через 36-72 часа, а самые острые признаки отступят через 10 дней.Через 6-8 часов после последней «дозы»Напряжение в мышцах;болевые ощущения;неудовлетворенность состоянием;тревога;физическая слабость;нарушение сна;сон прерывистый и поверхностный;раздражительность;озноб;повышенная потливость;ощущение дискомфорта в теле, шее, мышцах.Через 36-72 часа после последней «дозы»Все симптомы могут усиливаться, дополнительно возникают:апатия,депрессия,агрессивность,слезы,ощущение, что тело крутит,повышение или снижение артериального давления;скачки температуры.- Все мысли сосредоточены на том, что отменили, убрали из «рациона», — предупреждает о том, как будет протекать «ломка», эндокринолог. — Появится непреодолимое желание съесть или выпить отмененный продукт, напиток.3-4 сутки после последней «дозы»Нарушение пищеварения,угрюмое эмоциональное состояние,раздражительность, гневливость.5 сутки и далееЭмоциональный фон начинается стабилизироваться, выравнивается и физическое состояние, постепенно вы возвращаетесь в норму. Кстати, может проявиться особенность, когда запахи и вкусы станут более яркими.- Воспринимайте это как позволение себе обходиться без этих продуктов вместо того, чтобы ощущать «потерю», — подытожил Илья Магеря.Кстати, очень неожиданный эффект вы сможете наблюдать после отказа от сахара и сокращения углеводов. Это позволит вам похудеть, избавиться от отеков и улучшить цвет лица, а заодно ваш мозг начнет работать эффективнее — вы станете креативнее.