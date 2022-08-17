Даже маленькие камни в почках лучше не оставлять

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Исследование показало, что оставление небольших камней в почках может спровоцировать серьезные осложнения позднее. К такому выводу пришли ученые из Университета Нью-Йорка.Некоторые урологи предпочитают не трогать самые маленькие камни в почках, которые остаются после хирургического удаления более крупных камней. Считается, что они не создадут проблем и смогут самостоятельно впоследствии выйти вместе с мочой. Однако учёные из Нью-Йорка провели рандомизированное и контролируемое исследование, которое показало, что оставление этих камней резко увеличивает вероятность рецидива мочекаменной болезни у пациентов в последующие 5 лет.Чаще всего врачи не удаляют камни диаметром менее 6 мм, их предпочитают просто контролировать, поскольку они имеют высокие показатели проходимости через мочеточник. До проведения этого исследования у урологов не было однозначного мнения по поводу того, что делать с этими вторичными камнями. Но чаще всего врачи основывали свои решения на размерах камней. Авторы исследования изучили 75 пациентов, которые лечились в нескольких медучреждениях в течение 6 лет.Примерно в половине случаев у них удаляли только крупные первичные камни, а в половине не только первичные, но и вторичные. Затем авторы исследования просто сопоставили количество рецидивов или обращений в отделения неотложной помощи из-за мочекаменной болезни. Оказалось, что после удаления вторичных камней вероятность рецидивов уменьшалась на 82%, по сравнению с той группой пациентов, у которых эти камни не удаляли.