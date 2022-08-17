Невролог Бурень назвала скрытые последствия хронических болей

Постоянно возникающая боль может стать причиной частых ОРВИ, нервных расстройств и развития хронических заболеваний.«Хроническая боль опасна возникновением, например, частых ОРВИ, депрессивных либо тревожных состояний. Также на ее фоне может сформироваться дисбаланс нервной системы. А длительно существующий дистресс, в свою очередь, способствует развитию различных хронических заболеваний, к которым человек предрасположен генетически»,— объяснила Елена Бурень.По словам невролога, постоянная боль может развиваться у физически здоровых людей. «В каждом отдельном случае нужно устанавливать причину боли. Она может быть как нейрогенной, когда есть больной орган или произошло ущемление нерва и так далее, а может быть психогенной. То есть при этом человек соматически здоров. И психогенную боль уже должен курировать психотерапевт, либо психиатр», — подчеркнула Бурень.