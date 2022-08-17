Гематолог Голубенко рассказала, как поднять уровень гемоглобина в крови

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Для анемии характерно снижение в крови уровня гемоглобина — сложного белка, отвечающего на доставку кислорода к органам и тканям. В 80% случаев этот состояние возникает на фоне нехватки железа.Железосодержащие препараты сегодня — это основной способ лечения железодефицитных анемий. К типичным признакам состояния относятся слабость, быстрое утомление, сонливость, головокружения и одышка. Эти симптомы схожи с проявлениями других заболеваний, поэтому для постановки диагноза обязательно нужно пройти обследование у специалиста и сдать анализы.Врач определяет стадию дефицита железа: это важный этап в лечении. После уточнения диагноза и характера заболевания врач подбирает препарат железа и его дозировку. Учитывается не только степень дефицита, но и возраст человека, индивидуальная непереносимость и т.д.После начала приема препаратов обязательно следует удостовериться, что лекарство подходит. Для этого через неделю после старта терапии проводят контрольный анализ крови. Если препарат усваивается хорошо, лечение продлевают до выздоровления. При отсутствии желаемого эффекта или побочных действиях требуется корректировка дозы или замена препарата.Но как правильно лечиться и можно ли пополнить запасы железа только едой? На эти вопросы «Доктору Питеру» отвечала Рамиля Голубенко, гематолог, кандидат медицинских наук, доцент.Правильной еды недостаточноПолностью вылечить железодефицитную анемию с помощью корректировки рациона нельзя. С пищей человек усваивает лишь ограниченное количество железа. Тем не менее, диету можно задействовать в качестве дополнения к лекарственной терапии.В рацион полезно включить источники животного белка: телятину, говядину, баранину, печень, язык. Вегетарианцы и веганы могут заменить мясо на гречку, киноа, шпинат и бобовые. Однако эффект в этом случае будет менее выраженным. Так, из мяса человек усваивает до 30% железа, из рыбы — 10%, а из растительной пищи — не более 3 — 5%.Как правильно принимать препараты железаБольшинство препаратов железа предназначено для приема внутрь. В отдельных случаях их могут назначить в качестве внутривенных инъекций. Например, если человек ранее перенес операцию по удалению желудка или ткани желудочно-кишечного тракта не способны нормально всасывать железо. Инъекции рекомендуется делать под наблюдением врачей в стационарных условиях. Кроме того, их нельзя применять беременным и кормящим мамам.Препараты стоит принимать утром, за два часа до приема и на два часа после нужно исключить из рациона ряд напитков и продуктов. Под запретом:кофе и чай,крупы,орехи,бобовые,молоко,яйца,молочные продукты,выпечка,жирная пища.Кроме того, железо плохо сочетается с некоторыми витаминными комплексами, содержащими йод, хром, кальций, магний и селен. Соблюдение этих правил поможет оптимальному усвоению железа.Важно: как выбрать препаратСамолечение анемии чревато ошибками при выборе дозировки и неверным подбором препарата. В результате время будет упущено, и в дальнейшем потребуется более сложная и продолжительная терапия.Кроме того, нельзя забывать, что дефицит железа обычно возникает как побочный эффект других заболеваний. Поэтому параллельно с приемом лекарств необходимо искать истинную причину этого состояния и работать над ее устранением. Этим также должен заниматься врач.Перегрузка железомЕсли вы решили выбрать препарат самостоятельно и принимать его без контроля со стороны врача, то стоит знать о последствиях: такой подход к лечению чреват серьезными осложнениями. Среди них проблемы с желудком, кишечником и печенью, воспалениями, общее ухудшение состояния.При правильно выбранном лекарстве и дозировке гемоглобин в крови приходит в норму уже через 1-2 месяца. На полный курс лечения и восстановление запасов железа требуется не менее 3-4 месяцев.Бесконтрольный прием железосодержащих препаратов при наличии у человека сопутствующих заболеваний может привести к перегрузке организма железом. Особую осторожность при соблюдении дозировок нужно соблюдать людям с болезнями печени, нарушениями обмена веществ и гемосидерозом — избыточным отложением в тканях организма железосодержащего пигмента гемосидерина. Даже если вы не страдаете этими заболеваниями, в любом случае следует помнить, что злоупотребление любыми препаратами и самолечение несут опасность для здоровья.А может, витамины?Препараты, которые назначают при легкой и среднетяжелой анемии, обычно уже содержат необходимое количество витаминов, способствующих лучшему усвоению железа. При запущенной анемии и доказанном анализами дефиците витаминов, к лечению подключают витаминные комплексы. Обычно это витамины B9 (фолиевая кислота), B12 и витамин D. Однако принимать их следует только по назначению врача.