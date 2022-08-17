Почему темнеет в глазах и чем это может грозить. 7 возможных причин

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В некоторых случаях лучше сразу обратиться к врачу.Из-за чего темнеет в глазах? Опасно ли это и что нужно делать? Рассказывает Ирина Юзуп, к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf.Темнеть в глазах может по многим причинам, начиная от сосудистых проблем, заканчивая простудой.Низкое или высокое давлениеПониженное кровяное давление — это состояние, которое сопровождается головокружениями, головными болями, мышечными спазмами, отсутствием аппетита, светобоязнью и другими малоприятными симптомами. Гипотония может быть генетически обусловленной или вызванной определёнными факторами, например, приёмом специфических лекарств. Лечение зависит от причины гипотонии.Темнеть в глазах может и при повышенном кровяном давлении, а также при резкой смене положения, когда кровь отливает от головы или приливает к ней. Это нормальная реакция.Переутомление, тепловой удар, обезвоживаниеПереутомление, солнечные и тепловые удары, дефицит жидкости, чрезмерные физические нагрузки, недоедание — всё это причины, вызванные не заболеванием, а определёнными условиями в конкретный момент. В таком случае потемнения в глазах возникают не регулярно, а разово при выполнении одного и того же условия — например, после ночной смены или в жаркий день. Чтобы не допустить обезвоживания, нужно пить достаточное количество воды.Нарушение сердечных ритмовАритмия (нарушение сердечных ритмов) приводит к недостаточному снабжению мозга кислородом. Это может вызвать потемнение в глазах и даже обмороки. Запускать заболевание нельзя, для его выявления и назначения лечения необходимо обратиться к кардиологу.Зажимы в шейном отделеАтеросклероз шейных сосудов и зажимы в этом отделе позвоночника нарушают кровообращение. Из-за чего мозг не получает достаточное количество кислорода. Это может вызывать потемнение в глазах, головные боли и головокружение.В таком случае необходимо сделать узи сосудов и проконсультироваться с врачом.Дефицит витаминовТемнеть в глазах может и при недостатке микроэлементов и витаминов, например, железа, витаминов А, Е, Д. Определить, чего именно вам не хватает, помогут специальные анализы. А врач подскажет, как восполнить дефицит.Сахарный диабетПричиной потемнения в глазах могут быть сахарный диабет и заболевания эндокринных органов, а также нарушения гормонального фона. К примеру, подобные симптомы часто возникают у беременных женщин как раз из-за изменения в работе гормональной системы.Заболевания глазПотемнения могут быть связаны и с офтальмологическими заболеваниями, в том числе близорукостью и дальнозоркостью. Особенно если глаза постоянно напрягаются — например, вы много работаете с документами или за компьютером. Сколько времени можно безопасно проводить перед экраном, читайте в предыдущем материале по ссылке.