Главная опасность вентиляторов и кондиционеров

Уже который день в средней полосе России стоит небывалая жара. И для охлаждения мы, прежде всего, взываем к помощи техники. В основном это кондиционеры и вентиляторы.Самый высокий риск использования охлаждающих приборов — резкий перепад температур. Наш организм не приспособлен к таким быстрым перенами, о чем сигнализирует нам с помощью простудных заболеваний."Вентилятор и кондиционер создают резкое изменение температуры тела. Это нефизиологический процесс, поэтому из-за переохлаждения человек становится легко восприимчивым к ОРВИ. В результате и происходит заболевание. Поэтому важно постепенное понижение температуры. Проблема вентилятора связана с тем, что идет поток воздуха, и этот сильный поток вызывает воспаления нервных окончаний или слизистых".Для охлаждения помещений кондиционер эффективнее,а вентилятор освежает воздух там, где дует. Однако он намного безопаснее для здоровья. В кондиционерах скапливаются бактерии, которые оседают в его фильтре. У вентилятора такой проблемы нет.Чтобы охладиться без помощи обородования, достаточно употреблять большее количество воды или травяного чая. Но не добавляйте в них лед. Холодный напиток сделает вас горячее, чем вода комнатной температуры.Ледяная вода мешает механизму потоотделения, и ваше тело начнет сохранять сохранять больше тепла. А горячий наоборот способствует охлаждению.Также можно промакивать влажной тканью зоны пульса, иногда опускать ноги в прохладную воду или положить влажную повязку на голову.