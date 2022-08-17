Врач рассказала, какие болезни можно спутать с беременностью

Женщины часто связывают задержку менструации и тошноту по утрам с наступившей беременностью. Однако эти симптомы могут сигнализировать о заболеваниях. Каких именно – “Вечерней Москве” рассказала гинеколог-эндокринолог Ирина Филиппова.Если критические дни не наступают вовремя, это может быть связано с возникновением дисбаланса гормонов, поликистозом яичников или воспалением половых органов. Нарушение цикла также является частым следствием онкологических заболеваний.Часто с наступлением беременности ассоциируют эпизоды утренней тошноты. Однако не стоит спешить с выводами, предупреждает эксперт. “Токсикоз” может появиться как из-за эндокринологических проблем, так из-за нарушений в работе ЖКТ или даже артериальной гипертензии.Если ваш живот или грудь увеличились в объеме, это может быть асцит или мастопатия, отметила гинеколог. Чувствительность молочных желез, их набухание и потемнение ареолов вокруг сосков часто появляются при приеме гормональных контрацептивов накануне менструации.Положительный результат домашнего теста на беременность не исключает ни ее наступление, ни появление иных проблем со здоровьем, например, с гормональным фоном. Поэтому врач Филиппова рекомендовала сдать анализы (кровь и мочу) при прерывании приема гормоносодержащих препаратов. Только в таком случае доктор сможет определить, наступила беременность или пациентке требуется дальнейшее обследование.