5 симптомов, которые выдают ваше злоупотребление жирной едой

Эти «предупредительные сигналы» организма могут указывать на то, что вам необходимо сократить потребление жирных продуктов, таких как колбасы, полуфабрикаты и тому подобное.Многие люди испытывают пристрастие к жирным продуктам. Входите ли вы в их число? Ответом на вопрос могут служить некоторые симптомы, информирует портал Health Site.Набор веса. При 9 калориях на грамм жир обеспечивает в два раза больше калорий, чем такое же количество углеводов или белков. Очень быстро может случиться так, что предпочитая все жирное, вы начнете снабжать организм слишком большим количеством энергии, в котором он не нуждается. Результат: излишек энергия начнет откладываться в жировую ткань и вызовет прибавку в весе.Потливость. Если вы придерживаетесь нездоровой диеты в течение длительного времени и едите слишком много жиров, вам, вероятно, придется бороться с чрезмерным потоотделением. Потому что если потребляется много животных жиров, это вызывает повышение артериального давления, что в свою очередь приводит к обильному потоотделению.Плохой запах изо рта. Когда жир является основным источником энергии для организма, организм вырабатывает так называемые кетоны, которые он выводит, среди прочего, при дыхании. При этом в нем возникает неприятный кисло-сладкий запах.Проблемы с пищеварением. Вам знакомо это чувство, когда урчит в животе после пиццы или другой жирной еды? Неудивительно. Жирная пища плохо переваривается кишечником. Результатом может быть метеоризм, диарея и боль в животе.Общее недомогание. Сильно переработанные колбасные изделия, а также готовые изделия, выпечка, жареная пища и т. п. содержат так называемые трансжиры – отвержденные жирные кислоты, которые оказывают провоспалительное действие и создают очень большую нагрузку на пищеварение. Из-за этого организм лишается сил поддерживать способность к умственной деятельности: возникают усталость, вялость, неспособность сосредоточиться.Совет экспертов. Низкое потребление жиров благотворно влияет на липидный обмен, поскольку снижается концентрация общего холестерина и холестерина ЛПНП в крови. Предпочтительнее употреблять в пищу больше растительной пищи, такой как овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, и меньше продуктов животного происхождения.