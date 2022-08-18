Виноград продлевает жизнь и защищает от маразма

Исследование показало, что регулярное употребление винограда может увеличить продолжительность жизни и даже снизить риск старческого слабоумия А всё благодаря тому, что в состав винограда входят антиоксиданты.Регулярно налегайте на виноград, поскольку он серьёзно укрепляет здоровье и снижает риск развития болезни Альцгеймера, а также неалкогольного жирового гепатоза. Более того, виноград способен увеличить продолжительность жизни, как показало исследование с участием самок лабораторных мышей.Всех их держали на так называемой западной диете, имеющей высокое содержание жиров. При этом половина мышей также употребляла добавки с виноградом. Ученые сравнивали впоследствии мозг, печень и метаболическое здоровье двух групп. Содержащиеся в винограде антиоксиданты способны снизить риск болезни Альцгеймера и улучшить работу нейронов. Исследование также показало, что добавки с виноградом продлевают жизнь мышей.Было выявлено, что они повышают метаболизм и снижают риск жирового гепатоза - очень серьёзной и постоянно растущей проблемы для здоровья среди жителей западного мира, которые активно употребляют так называемое западное питание. Жировой гепатоз может спровоцировать печёночную недостаточность, цирроз и рак, его чаще связывают с болезнью Альцгеймера. Авторами исследования стали ученые из Университета Западный Новой Англии.