30 вопросов, которые должен задать на приеме хороший врач-эндокринолог

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Вопросы врача иногда кажутся странными. Но плохо, если доктор их не задает вовсе. Вот эти 30 вопросов, например, должен задать при первом визите врач-эндокринолог. Если он этого не сделал — бегите от него.Хоть в поликлинике, хоть в частном медучреждении врач на первом приеме собирает анамнез, чтобы поставить пациенту верный диагноз.Если доктор не задает вопросов, или ограничивается минимальным «анкетным» набором — рост-вес-вредные привычки, вряд ли лечение даст результат.Вот чем, например, должен поинтересоваться у пациента эндокринолог — даже если эти вопросы на первый взгляд кажутся странными и жалобы вроде бы не имеют к ним отношения. Например, про секс и работу.Дело в том, сбой в гормонах затрагивает весь организм, и врачу надо понимать, на какие еще системы он повлиял.Так к каким вопросам надо быть готовым на приеме у эндокринолога? Рассказывает практикующий доктор.Режим дняво сколько вы ложитесь и встаете,как быстро засыпаетесь и успеваете ли выспаться,встаете ли в туалет ночью,нет ли ночью желания что-то съесть, не появляется ли чувство жажды,храпите ли,какие сны снятся — бывают ли кошмары,как много в вашей жизни физической активности, занимаетесь ли вы в течение дня спортом, каким и как долго.ПитаниеЧто вы едите и пьете сразу, как проснетесь,насколько полноценные приемы пищи у вас в течение дня,что чаще всего вы едите, что едите между завтраком, обедом и ужиномкак часто вы перекусываете и кусочничаете,чем запиваете еду, как много воды (и не только) пьете в течение дня,хочется ли сладкого,какие способы приготовления пищи используете (жарение, варение и т.д.),как едите — быстро, медленно.Эмоциональный статусВрач детально расспрашивает о настроении:есть ли у вас тревожность, стресс,как быстро вы выходите из себя, как часто плачете, смеетесь, меняется настроение,есть ли головные боли — и если возникают, то какая таблетка помогает.Мочеполовая системаНет ли проблем при мочеиспускании, надо ли натуживаться чтобы помочиться (мужчинам отдельный вопрос — не изменился ли напор струи, и нет ли ощущения остаточной мочи после похода в туалет по-маленькому),как часто секс бывает в вашей жизни, удовлетворяет ли он вас, есть ли проблема с эректильной функцией (у мужчин),женщинам врач обязательно задаст вопрос про месячные, роды и гинекологические проблемы.Физиологические отправленияЕсть ли запоры или диареи.Слабят и крепят: какие продукты избавят от запора, а какие — от диареиАнамнез жизниЧем вы болели (например, ковид, воспаление легких),были ли операции,есть ли хронические болезни, аллергические реакции,какие лекарства принимаете постоянно и в последнее время,чем болели ближайшие родственники (особенно, есть ли в семье сердечные болезни, диабет, онкология и так далее).Профессиональные вредностиКак много вы двигаетесь в течение дня, не сидите ли постоянно за компьютером,как часто у вас бывают командировки и переработки,тяжелая ли физически у вас работа и вредное ли производство.Ранее врач-эндокринолог рассказала «Доктору Питеру», как опытный доктор уже на первом приеме может поставить человеку предварительный диагноз и не ошибиться. Выдает пациента внешность и поведение.Доктор отмечает, что хороший и внимательный эндокринолог начинает изучать пациента еще до осмотра: его походку, как он садится на стул, как начинает говорить, дрожат ли руки, каков цвет лица.Так, например, у пациента с гипофункцией щитовидной железы скорее всего будет усталая походка, отечное лицо, кожа бледня и сухая. А вот внешние признаки гиперфункции щитовидки отличаются — пациент очень активен, суетлив, у него горячая кожа.