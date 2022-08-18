30 вопросов, которые должен задать на приеме хороший врач-эндокринолог

Вопросы врача иногда кажутся странными. Но плохо, если доктор их не задает вовсе. Вот эти 30 вопросов, например, должен задать при первом визите врач-эндокринолог. Если он этого не сделал — бегите от него.

Хоть в поликлинике, хоть в частном медучреждении врач на первом приеме собирает анамнез, чтобы поставить пациенту верный диагноз.

Если доктор не задает вопросов, или ограничивается минимальным «анкетным» набором — рост-вес-вредные привычки, вряд ли лечение даст результат.

Вот чем, например, должен поинтересоваться у пациента эндокринолог — даже если эти вопросы на первый взгляд кажутся странными и жалобы вроде бы не имеют к ним отношения. Например, про секс и работу.

Дело в том, сбой в гормонах затрагивает весь организм, и врачу надо понимать, на какие еще системы он повлиял.

Так к каким вопросам надо быть готовым на приеме у эндокринолога? Рассказывает практикующий доктор.

Режим дня

во сколько вы ложитесь и встаете,

как быстро засыпаетесь и успеваете ли выспаться,

встаете ли в туалет ночью,

нет ли ночью желания что-то съесть, не появляется ли чувство жажды,

храпите ли,

какие сны снятся — бывают ли кошмары,

как много в вашей жизни физической активности, занимаетесь ли вы в течение дня спортом, каким и как долго.

Питание

Что вы едите и пьете сразу, как проснетесь,

насколько полноценные приемы пищи у вас в течение дня,

что чаще всего вы едите, что едите между завтраком, обедом и ужином

как часто вы перекусываете и кусочничаете,

чем запиваете еду, как много воды (и не только) пьете в течение дня,

хочется ли сладкого,

какие способы приготовления пищи используете (жарение, варение и т.д.),

как едите — быстро, медленно.

Эмоциональный статус

Врач детально расспрашивает о настроении:

есть ли у вас тревожность, стресс,

как быстро вы выходите из себя, как часто плачете, смеетесь, меняется настроение,

есть ли головные боли — и если возникают, то какая таблетка помогает.

Мочеполовая система

Нет ли проблем при мочеиспускании, надо ли натуживаться чтобы помочиться (мужчинам отдельный вопрос — не изменился ли напор струи, и нет ли ощущения остаточной мочи после похода в туалет по-маленькому),

как часто секс бывает в вашей жизни, удовлетворяет ли он вас, есть ли проблема с эректильной функцией (у мужчин),

женщинам врач обязательно задаст вопрос про месячные, роды и гинекологические проблемы.

Физиологические отправления

Есть ли запоры или диареи.

Слабят и крепят: какие продукты избавят от запора, а какие — от диареи

Анамнез жизни

Чем вы болели (например, ковид, воспаление легких),

были ли операции,

есть ли хронические болезни, аллергические реакции,

какие лекарства принимаете постоянно и в последнее время,

чем болели ближайшие родственники (особенно, есть ли в семье сердечные болезни, диабет, онкология и так далее).

Профессиональные вредности

Как много вы двигаетесь в течение дня, не сидите ли постоянно за компьютером,

как часто у вас бывают командировки и переработки,

тяжелая ли физически у вас работа и вредное ли производство.

Ранее врач-эндокринолог рассказала «Доктору Питеру», как опытный доктор уже на первом приеме может поставить человеку предварительный диагноз и не ошибиться. Выдает пациента внешность и поведение.

Доктор отмечает, что хороший и внимательный эндокринолог начинает изучать пациента еще до осмотра: его походку, как он садится на стул, как начинает говорить, дрожат ли руки, каков цвет лица.

Так, например, у пациента с гипофункцией щитовидной железы скорее всего будет усталая походка, отечное лицо, кожа бледня и сухая. А вот внешние признаки гиперфункции щитовидки отличаются — пациент очень активен, суетлив, у него горячая кожа.
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