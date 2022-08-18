Как понять, что плохо работают почки: врач назвала 12 признаков, которые нельзя упускать

Самые распространенные заболевания почек и мочевыводящих путей — пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь и гломерулонефрит. Но как понять, что с почками не все в порядке, на какие симптомы обратить внимание?Почки — это парный орган нашего организма, выполняющий следующие функции:фильтрация — в почках происходит очищение крови с образованием мочи;выведение жидкости и токсичных веществ, образующихся в процессе метаболизма (аммиака, мочевины, мочевой кислоты);поддержание водно-солевого равновесия;синтез гормонов — ренин, эритропоэтин, кальцитриол (гормон витамина D).Вместе с мочеточниками и мочевым пузырем почки образуют мочевыводящую систему. В любой части мочевой системы возможны серьезные проблемы, но понять, что почки и мочевая система повреждена, не всегда просто. «Доктор Питер» уточнил у Юлии Зотовой, эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на какие симптомы нужно обратить внимание.ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии РоспотребнадзораСамые частые проблемыПиелонефрит и цистит — это инфекционные заболевания, при пиелонефрите поражается чашечно-лоханочная система, а при цистите — мочевой пузырь.Мочекаменную болезнь вызывают нарушения обменных процессов в организме с образованием камней (конкрементов) в почках.Гломерулонефрит — серьезное аутоиммунное заболевание, с поражением клубочков почки. Когда нарушается работа почек, то могут появиться неприятные симптомы.12 признаков проблем с почкамиОтеки появляются вследствие задержки жидкости в организме, локализуются преимущественно на лице, руках, ногах. При этом кожа становится бледной, прохладной на ощупь. В тяжелых случаях отеки могут нарастать вплоть до отека всего тела — анасарки.Боль при мочеиспускании может появиться:при воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей,при наличии камней или песка в почках.Частые позывы к мочеиспусканию более 10 раз в сутки, также указывают на воспаление почек и мочевыводящих путей. При этом моча может быть мутной с большим количеством различных включений (соли, слущенный эпителий), с примесью крови.Боль в поясничной области характерна для пиелонефрита и мочекаменной болезни. При заболевании почка увеличивается в размере, ее капсула растягивается, что сопровождается болевым синдромом. Боль может распространяться в живот, паховую область, в ногу. При воспалительном процессе в почках боль ноющая, тупая, постоянная. При камнеобразовании боль, наоборот, острая, интенсивная, приступообразная.Полиурия – выделение большого объема мочи, более 2 литров в сутки.Олигурия – уменьшение суточного объема мочи менее 500 мл, при нормальном потреблении жидкости. Может быть симптомом острой или хронической почечной недостаточности.Анурия — отсутствие мочеиспускания, объем мочи составляет не более 50 мл в сутки. Это угрожающее жизни состояние, свидетельствует о почечной недостаточности.Головная боль присоединяется вследствие развития интоксикации, за счет задержки в организме жидкости и вредных веществ (азотистых оснований, мочевой кислоты). Помимо головной боли могут проявляться и другие симптомы интоксикации: слабость, вялость, сонливость, мышечные и суставные боли.Лихорадка до 38 градусов и выше. Для острого воспаления (пиелонефрита, цистита) характерен подъем температуры до 38 градусов и выше. Температурные свечки обычно возникают в вечернее время, а утром температура снижается до нормальных значений.Озноб часто сопровождает лихорадку, может быть довольно сильным на фоне высокой температуры. При снижении температуры тела до нормальных значений, озноб сменяется проливным потом.Рвота бывает нечасто, обычно у пациентов с наличием камней в почках или с острым воспалением на фоне высокой температуры.Повышение артериального давления характерно для гломерулонефрита, при котором поражаются клубочки, почечная ткань постепенно замещается фиброзной, и почка уменьшается в размере. В течение болезни нарушается баланс выработки гормонов ренина и ангиотензина, вследствие чего появляется артериальная гипертензия.У детей распознать сложнееУ детей при поражении почек могут быть такие симптомы как отсутствие аппетита, рвота, боли в животе и нарушение стула. Симптомы поражения почек, как правило, неспецифические, что затрудняет клиническую диагностику. Поэтому необходимо проводить лабораторные исследования.Какие исследования покажут, что больны именно почкиДля диагностики нарушений работы почек рекомендуется сдавать следующие анализы:Общий анализ мочи с микроскопией осадка – показывает физико-химические характеристики мочи и микроскопию осадка. В анализе указывается цвет, относительная плотность, pH мочи. Также определяется наличие лейкоцитов, эритроцитов, бактерий — что может указывать на воспаление. В микроскопии осадка выявляются кристаллы солей и их разновидность (фосфаты, оксалаты, ураты).Анализ мочи по Нечипоренко — показывает количество лейкоцитов, эритроцитов в 1 мл мочи. Позволяет выявить воспаление мочевыводящих путей.Анализ мочи по Зимницкому — позволяет оценить концентрационную функцию почек. Моча для исследования собирается в течение 1 суток, всего 8 порций. В результате оценивается объем выделенной жидкости в дневное и ночное время, суммарно в течение 1 суток и удельный вес мочи.2-х и 3-х стаканные пробы — помогают предположить локализацию патологического процесса в мочевых путях. На 2-х стаканную пробу нужно сдавать две порции мочи однократного мочеиспускания, а на 3-х стаканную — три порции.Первая порция — анализ мочи из нижних мочевых путей, вторая порция — анализ мочи из верхних мочевых путей, третья порция мочи — из мочевого пузыря.Биохимический анализ кровиВ нем определяются мочевая кислота, креатинин, мочевина.Мочевая кислота — образуется при обмене нуклеотидных оснований гуанозина и аденозина, которые входят в состав ДНК. При мочекаменной болезни и подагре уровень мочевой кислоты повышается.Мочевина — образуется у нас в организме в процессе обмена белков. По этому показателю проводят оценку функции почек.Креатинин так же, как и мочевина, считается продуктом обмена белков, и характеризует работу почек. Этот показатель у мужчин выше, чем у женщин. В пожилом возрасте уровень креатинина снижается.