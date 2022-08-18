Импульсный свет убивает вредные патогены

Исследователи оценили эффективность нового метода обеззараживания пищевых продуктов. Оказалась, что импульсным светом можно справляться с кишечной палочкой и сальмонеллой.Методика дезинфекции пищевых продуктов с помощью импульсного света успешно справилась с удалением из них множества вредных патогенов. Таких результатов достигли исследователи из Университета Пенсильвании. В целом, у этой техники импульсного света есть потенциал стать эффективной альтернативой разного рода химическим, тепловым и водным противомикробным технологиям, применяющимся в пищевой промышленности. Импульсный свет также можно применять для дезинфекции в больницах, фармацевтических предприятиях, водоочистных сооружениях и тому подобных местах.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в этой стране из-за разного рода пищевых отравлений страдает более 9 млн человек, 56 000 госпитализируются, a 1 300 умирает. Хотя существующие технологии постоянно ужесточаются и более жёстко регулируются, загрязнение пищевых продуктов - всё ещё глобальная проблема с очень серьёзными последствиями для всего здравоохранения. И любые шаги по улучшению ситуации в этом вопросе должны восприниматься весьма позитивно.Авторы технологии хотели бы сократить количество смертельных случаев из-за пищевых отравлений до нуля. Установлено, что направленные импульсы света широкого спектра вызывают бактерицидной ответ среди таких патогенов, как E. coli, Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, споры Aspergillus niger и Penicillium roqueforti. Исследование также определило спектр и энергетические характеристики импульсного света и подтвердило, что он играет очень важную роль в процессе дезинфекции.