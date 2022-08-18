10 легких способов позаботиться о своей печени

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Согласитесь, печень для нас — это некая идеальная лаборатория, способная выполнять множество функций, заботиться о здоровье всего организма и о нашем хорошем самочувствии. Печень выводит из организма старые клетки, разрушает токсины, способствует усвоению липидов, белков и углеводов, очищает кровь, а также сохраняет важные витамины, необходимые для нашего внутреннего баланса.Как видите, печень действительно выполняет множество функций, мы даже не замечаем, как их на самом деле много. А теперь спросите себя: а что вы делаете для того, чтобы печень оставалась здоровой? Какой образ жизни вы ведете? Чем питаетесь? Главное, не волнуйтесь. Начиная с сегодняшнего дня предлагаем вам внести небольшие изменения в свой повседневный ритм жизни, они помогут позаботиться о здоровье печени.10 натуральных средств для здоровья печени1. Настой из корня цикорияС древних времен корень этого целебного растения используется для очищения печени. Главная его функция заключается в том, чтобы очистить кровь и помочь печени оптимизировать свои функции.Это натуральное средство, которое может стать хорошим дополнением к различным процедурам, например, по удалению камней и борьбе с желтухой. Кроме того, оно поможет справиться с запорами и облегчить головные боли. Желательно пить этот настой во время завтрака или после обеда/ужина.2. АртишокиЕсли и есть какое-то универсальное растение для лечения печени, то это артишок. Так что если вы страдаете, к примеру, от жировой болезни печени, не раздумывайте и включайте артишоки в свой рацион.Артишок поможет уменьшить количество жировых клеток, восстановить поврежденные ткани и тем самым предотвратить такое страшное заболевание, как цирроз печени.Артишоки можно потреблять в приготовленном виде (с небольшим количеством растительного масла) или даже просто выпить воду, оставшуюся при варке (в нее для вкуса можно добавить немного лимонного сока). Поверьте, просто фантастическое средство!Артишок, а также вода, которая осталась после его приготовления (бульон), являются очень эффективными средствами для очищения печени и уменьшения количества жировых клеток, затрудняющих ее работу.3. Настой из мяты и одуванчикаПечень по своему строению чем-то похожа на моторный фильтр для воды (в аквариуме). То есть если в определенный момент в нем скапливается слишком много токсинов, весь аквариум тут же заполняется вредными веществами, и рыбы неизбежно заболевают и даже гибнут. С печенью и нашим организмом происходит то же самое. А мы, со своей стороны, хотим предложить вам механизмы для того, чтобы двигатель всегда работал «на отлично», без остановок и сбоев. Один из способов — это приготовить настой из 5 г одуванчика и 5 г листьев мяты. Это средство способствует расщеплению жиров, стимулирует выработку желчи, выводит токсины из организму и облегчает процесс пищеварения. Обязательно попробуйте это простое натуральное лекарство!4. Свекольный сокСвекла — корнеплод приятного малинового цвета, обладающий ароматом свежей земли, в нем так много питательных веществ для нашей печени, что трудно даже представить. Свекла способствует восстановлению клеток печени, очищает ее и укрепляет.Вы можете легко приготовить из нее вкусный овощной коктейль (и пить его 2 или 3 раза в неделю). Возьмите один стакан воды, половинку яблока, смешайте со свеклой и готово! Ваше тело скажет вам за это спасибо!5. Чеснок натощакВсего один зубчик чеснока (с утра натощак) и стакан воды заставят наш организм постепенно привыкнуть к тому, чтобы самостоятельно избавляться от токсинов с началом каждого нового дня.Этот природный антибиотик богат аллицином и селеном, двумя основными элементами, которые укрепляют нашу печень и заботятся о ее здоровье. Только нужно быть последовательными в своих действиях и есть чеснок регулярно, поверьте, оно того стоит!6. А еще печень любит лимоныКаждый день наша печень нуждается в определенном количестве витамина С. Сама она не может вырабатывать или синтезировать его. Данный тип витаминов мы должны обеспечить своему организму посредством питания, а потому было бы неплохо в день потреблять сок половинки лимона.Его можно развести в стакане теплой воды. Еще рекомендуется хотя бы один раз в неделю добавлять в свою лимонную водичку 3 г пищевой соды. Так у вас получится превосходное щелочное средство.7. Чашка белого чая в деньЭтот древний напиток невероятно богат антиоксидантами, их в нем даже больше, чем в зеленом чае. Так что постарайтесь приобрести его в аптеке или чайной лавке, только убедитесь, чтобы он был максимально экологичным и чистым, цвет при заваривании должен быть очень светлым, слегка серебристым.Белый чай заботится не только о нашей печени, но и о здоровье всего организма в целом. Обязательно воспользуйтесь его преимуществами!8. Расторопша — защитник печениРасторопша улучшает пищеварение и предотвращает скопление токсинов в печени. Это растение скорее способствует их выведению из организма, а также способствует выработке желчи и оптимизации работы печени.Расторопшу вы без труда сможете купить в аптеках. Обычно она продается в капсулах или в пакетиках для заваривания чая.9. Зеленые листовые овощиВ вашем рационе обязательно должны присутствовать овощи семейства крестоцветных, это брокколи, цветная капуста и пр. Кроме того, очень уместно будет добавлять в свои овощные салаты слегка горьковатую зелень, которая очень полезна для здоровья печени:Кресс-салатРукколаШпинатОгородный цикорий (салат)РедисПетрушкаЭндивий (цикорий)Вообще эта самая «горечь» является главным признаком того, что продукт обладает полезными для печени свойствами. Такой вкус указывает на наличие фитонутриентов, помогающих выводить из организма токсины и другие вредные вещества.Кроме того, они помогают контролировать уровень холестерина, усваивать жиры, поддерживать гормональный баланс в организме и очищать кровь. Просто фантастика, не так ли?10. А как насчет получасовой прогулки?Даже не сомневайтесь. Ежедневные прогулки на свежем воздухе оптимизируют все основные функции нашего тела. Кровь насыщается кислородом, сердцу становится легче работать,жиры и токсины выводятся из организма естественным образом.Это же так просто: немного напрячь свои мышцы, ускорить пульс и чуть-чуть вспотеть. Но на самом деле обычная получасовая прогулка сделает намного больше, чем мы думаем, и для здоровья печени в том числе.