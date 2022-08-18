Психолог объяснил, как смех помогает крепче спать

Умение смеяться от души и улыбаться влияет не только на ваши отношения с окружающими, но и на состояние здоровья. К такому выводу в беседе с Агентством городских новостей “Москва” пришла кандидат психологических наук Екатерина Приходько.Смех и улыбка снимают нервное напряжение (иными словами – стресс), положительно влияют на кровообращение, снижают уровень глюкозы в крови. В результате вы не только крепче спите, но и чувствуете себя лучше, отметила эксперт.Также доказано влияние улыбки на выброс гормонов. Это простое мимическое движение связано с работой гипоталамуса – центра эндокринной системы. Получая сигнал от мимики, мозг реагирует на него и вбрасывает в кровь подходящие вещества. Если вы грустите, то будут адреналин и норадреналин. Радуетесь – получите порцию серотонина и эндорфина, резюмировала врач.