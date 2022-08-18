Электронные сигареты могут и не повышать зависимость от никотина

Учёные из Университета Пенсильвании установили, что использование электронных сигарет в целях борьбы с курением может и не увеличивать уровень зависимости от никотина. И их можно применять для отказа от курения.Курение остаётся основной причиной смерти в США и многих других развитых странах. Некоторые эксперты в области здравоохранения полагают, что альтернативой традиционных сигарет являются устройства для вейпинга, которые должны помочь людям, не способным самостоятельно бросить курить. Использование электронных сигарет вместо традиционных уменьшает воздействие канцерогенов и других вредных токсикантов на человека. Последнее по времени исследование затронуло вопрос о том, можно ли с помощью электронных сигарет постепенно увеличить никотиновую зависимость.Сведения по данному вопросу противоречивы, поскольку ранее участники предыдущих исследований использовали собственные гаджеты для вейпинга с неизвестными профилями доставки никотина. А в нынешнем исследовании профили были известны учёным, что позволяло эффективно сравнивать, как различные показатели никотина в электронных сигаретах влияют на развитие никотиновой зависимости.В исследовании приняли участие 520 желающих бросить курить, но не готовых полностью отказаться от сигарет. Оно продолжалось 6 месяцев. Добровольцев случайным образом разделили на тех, кто получал электронные сигареты с содержанием никотина в 36, 8 или 0 мг на миллилитр, либо заменители сигарет, не содержащих табака. Через 6 месяцев все участники группы, курившей электронные сигареты, сообщили о значительном снижении уровня употребления сигарет. При показателе никотина в 36 мг на миллилитр количество традиционных сигарет, выкуривавшихся в день, упало максимально. А использование индекса зависимости от электронных сигарет показало, что роста зависимости от никотина у их потребителей не возникло.