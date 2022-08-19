Риск инсульта можно будет предсказать с помощью селфи

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30-секундное селфи-видео, снятое на ваш смартфон, сможет предсказать риск развития инсульта. Этот алгоритм уже разработан исследователями из Национального тайваньского университета в Тайбэе.Камеры на наших смартфонах с каждым годом становятся всё более навороченными. Теперь их чувствительности может быть достаточно для того, чтобы спасти человеку жизнь, как показало исследование ученых из Тайваня. Оказывается, с помощью этих камер можно выявить риск инсульта, и для этого необходимо снять 30-секундное видео шеи.Специальный алгоритм фиксирует сужение шейных артерий, известное в медицине, как стеноз сонных артерий. А именно он и является одной из основных причин инсультов. Тайваньские исследователи сняли эти 30-секундные ролики у более чем 200 пожилых пациентов с помощью iPhone 6 2014 года выпуска.Всех попросили лечь на спину и положить голову в специальное устройство, пока установленный мобильный телефон продолжал съёмку. Алгоритм выявил почти 90% пациентов со стенозом сонных артерий, что свидетельствовало о риске инсульта. Вполне возможно, что это открытие станет одним из поворотных событий в деле разработки новых средств профилактики коварного нарушения мозгового кровообращения.