Риск инсульта можно будет предсказать с помощью селфи
Камеры на наших смартфонах с каждым годом становятся всё более навороченными. Теперь их чувствительности может быть достаточно для того, чтобы спасти человеку жизнь, как показало исследование ученых из Тайваня. Оказывается, с помощью этих камер можно выявить риск инсульта, и для этого необходимо снять 30-секундное видео шеи.
Специальный алгоритм фиксирует сужение шейных артерий, известное в медицине, как стеноз сонных артерий. А именно он и является одной из основных причин инсультов. Тайваньские исследователи сняли эти 30-секундные ролики у более чем 200 пожилых пациентов с помощью iPhone 6 2014 года выпуска.
Всех попросили лечь на спину и положить голову в специальное устройство, пока установленный мобильный телефон продолжал съёмку. Алгоритм выявил почти 90% пациентов со стенозом сонных артерий, что свидетельствовало о риске инсульта. Вполне возможно, что это открытие станет одним из поворотных событий в деле разработки новых средств профилактики коварного нарушения мозгового кровообращения.
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