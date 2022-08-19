Для кого опасен гематоген

Терапевт Марат Фаррахов рассказал, что существуют люди с определёнными болезнями, которым употребление гематогена противопоказано. В частности, к таким патологиям относится язва желудка.Гематоген является одним из любимых детских десертов в аптеках, и в этом плане он может посоперничать разве что с аскорбинками. Однако изначально его не планировали превращать в нечто сладкое и приятное, поскольку относительно недавно гематоген выглядел как микстура на основе крови быков и яичного желтка. Уже потом в эту комбинацию добавили сгущённое молоко, ванилин, а также сахар, чтобы гематоген начал привлекать детей.А поскольку в нём высоко содержание сахара, то эти плитки не подходят для жертв сахарного диабета, страдающих от язв желудка, имеющих проблемы с лишним весом. Наконец, гематоген явно противопоказан лицам, у которых развиваются сильные аллергические реакции на белок. При наличии анемии или дефицита железа в крови исправлять это положение с помощью гематогена, по мнению доктора Фаррахова, также не следует - в нём не слишком много железа.Однако чисто для профилактики анемии гематоген вполне подходит. Он действительно является приятным на вкус лечебным средством, и если ваши дети не страдают от диабета или лишнего веса, то время от времени они могут лакомиться гематогеном. Во всяком случае, он намного полезнее, чем какой-нибудь молочный шоколад.