3 упражнения для женщин: омоложение кожи лица и шеи!

Шикарные упражнения от Вармы Джульет, которые помогут нормализовать внутричерепное давление, разгладить морщины, укрепить мышцы шеи, укрепить суставы и мышцы плечевого пояса.Данные упражнения помогут убрать отложения солей в плечевых суставах, помогут укрепить суставы и мышцы плечевого пояса, «сжигают» жировые отложения на шее и отложения солей в воротниковой зоне, а также нормализуют внутричерепное давление и разглаживает морщины. Будьте молоды и красивы!Упражнения для женщинУпражнение для омоложения кожи лицаУпражнение для мышц шеиУпражнение для плечевых суставовУпражнение для омоложения кожи лицаВстаньте, поставив пятки и носки вместе, руки опустите вдоль тела и расслабьте, спину держите прямо, но без напряжения. Сделайте спокойный вдох через нос и такой же спокойный выдох, тоже через нос.Зажмите крылья носа большими пальцами рук, соединив остальные пальцы и раздвинув их. Локти держите на уровне плеч.Вытяните губы трубочкой, как будто собираетесь свистнуть, и сделайте короткий резкий вдох. Как можно больше раздуйте щеки.Затем наклоните голову вперед – так, чтобы подбородок был прижат к впадине между ключицами. Спину не сгибайте. Смотрите вперед и вниз через «окно», образовавшееся между большими и указательными пальцами рук.После вдоха держите паузу, ведя про себя счет в секундах. Как только почувствуете дискомфорт, поднимите голову, опустите и расслабьте руки и сделайте спокойный выдох через нос.Внимание во время выполнения практики должно быть сконцентрировано на теменной чакре.Количество секунд запомните, а лучше запишите.Каждые 7 дней старайтесь добавить в паузу между вдохом и выдохом одну секунду.Выполнение практики нормализует внутричерепное давление и разглаживает морщины.Упражнение для мышц шеиВстаньте, поставив пятки и носки вместе, руки опустите вдоль тела и расслабьте, спину держите прямо, но без напряжения.Медленно поверните шею вправо-влево, наклоните вниз и поднимите вверх. Эти движения помогут вам расслабить мышцы шеи.Затем совершайте медленные плавные повороты головы влево и вправо с фиксацией на 5–10 секунд в крайних положениях.Дыхание во время упражнения произвольное, через нос. Внимание сконцентрировано на области шеи.На первой неделе упражнение выполняется 5 раз, на второй – 6, на третьей – 8 и так далее, пока не доведете до 25 раз.Данная практика укрепляет мышцы шеи, «сжигает» жировые отложения на шее и отложения солей в воротниковой зоне.Упражнение для плечевых суставовВстаньте, поставив пятки и носки вместе, руки опустите вдоль тела и расслабьте, спину держите прямо, но без напряжения.Сделайте спокойный вдох и спокойный выдох (дыхание через нос). К концу выдоха напрягите кисти рук и сожмите руки в кулаки, спрятав большие пальцы внутрь ладоней. Вытяните губы трубочкой, как будто собираетесь свистнуть, и сделайте короткий резкий вдох. Максимально раздуйте щеки.Задержите дыхание. Медленно наклоните голову вперед – так, чтобы подбородок был прижат к впадине между ключицами.Одновременно с наклоном головы поднимите кулаки до уровня плеч. Спину не сгибайте. Локти постарайтесь поднять как можно выше.На выдохе резко опустите руки вниз и расслабьте их, поднимите голову и сделайте спокойный выдох через нос.На новом вдохе – резко поднимите руки вверх.Внимание во время выполнения практики должно быть сконцентрировано на плечевом поясе.цикл повторите на первой неделе 5 раз, на второй – 7, на третьей – 9 и так далее, пока не доведете число до 25.Практика этого упражнения укрепляет суставы и мышцы плечевого пояса, убирает отложения солей в плечевых суставах.