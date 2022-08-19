4 неожиданных последствия диабета, о которых мало кто знает

Это заболевание есть у каждого 20-го человека в мире.В последние десятилетия по всему миру отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом. По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 40 лет количество людей с таким диагнозом выросло со 108 млн до 422 млн. Сегодня почти у каждого есть родственник или знакомый, страдающий сахарным диабетом. Рассказываем о последствиях заболевания, которые не так очевидны.Почему развивается сахарный диабетОсновная причина роста заболеваемости — образ жизни:Какие неочевидные последствия есть у сахарного диабетаКоварство сахарного диабета заключается в том, что, если не контролировать уровень глюкозы в крови, осложнения развиваются постепенно. И могут быть незаметны для больного на протяжении нескольких лет. При этом человека ничего особо не беспокоит, а значит, поводов для обследования и лечения нет.В первую очередь под удар попадают глаза, почки, нервная система и сердце.Ухудшается зрениеЭтот процесс называется диабетическая ретинопатия — снижение зрения из-за поражения сетчатки глаза.Снижается чувствительностьУ людей с сахарным диабетом нарушается нервная проводимость, то есть снижается общая чувствительность.Нарушается работа почекПочки и вся детокс-система организма начинают работать хуже. Это приводит к сонливости, постоянному чувству усталости, отёкам и другим малоприятным симптомам.Долго заживают раныСахарный диабет может приводить к инфекционным осложнениям. Организму труднее быстро залечить рану, особенно если туда попали бактерии. Из-за этого часто возникают гнойничковые поражения кожи, а порезы заживают дольше обычного.Не занимайтесь самодиагностикой и самолечением. Поставить конкретный диагноз может только врач после проведения необходимых анализов.Сахарный диабет в первую очередь заболевание образа жизни. К сожалению, вылечить его невозможно, но с диагнозом вполне можно жить. Главное в этом случае — высокий уровень сознательности и мотивация. Необходимо контролировать уровень глюкозы и поддерживать его в оптимальных значениях — это снизит риск развития осложнений.