Малышев дал рекомендации, как подготовить организм перед сезоном простуд

Осень предсказуемо становится временем, когда организм человека подвергается атаке различных вирусов. Вирусолог Николай Малышев советует подготовить свой иммунитет уже сейчас.

По словам эксперта, готовиться к сезонам простуд следует уже с августа. Более того, чем раньше начать профилактику заболеваний, тем ниже шанс "подхватить" простуду.

Вирусолог советует начать закаливать свой организм холодной водой. Кроме того, укрепить иммунитет помогут свежие овощи и фрукты. Особое внимание Малышев рекомендует уделить вишне, крыжовнику и лесным ягодам - в них больше всего витаминов.

Эксперт подчеркнул, что в вопросе профилактики заболеваний особую роль играет время. Иными словами, "поднимать" иммунитет следует как можно раньше.
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