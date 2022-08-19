Как прочитать состав продукта и какие популярные добавки опасны для здоровья

Еще несколько лет назад приставка «эко» воспринималась потребителем как маркетинговая уловка. Сейчас это становится не только частью культуры, но и частью бизнеса. Даже больше: фактором здоровья. Так почему же так важно уметь читать этикетки и чего стоит опасаться в составе продуктов, косметики, бытовой химии и других рутинных средств? Врач-терапевт и нутрициолог Ирина Никулина рассказала, на что стоит обратить особое внимание, чтобы не навредить своему здоровью.ГринвошингПо данным международного исследования AC Nielsen, уже больше 40% потребителей во всем мире доверяют обозначениям «эко», «био», «натуральный» на упаковке. Для большинства российских потребителей достаточной гарантией безопасности продуктов является обозначение «без ГМО» и «Е», и даже – просто весьма ограниченный срок хранения.Однако, по словам эксперта, не стоит безоговорочно доверять эко-отметкам. Порой они оказываются ничем не подкреплены. Около 40% экодеклараций на упаковке российских товаров — гринвошинг, проще говоря – введение потребителей в заблуждение с помощью использования якобы «зеленого» маркетингового позиционирования (дословно «greenwashing» – зеленый камуфляж»).Чтобы не попасться на уловки производителя, доверяйте только продуктам с экомаркировкой, заслужившей доверие. Знаки основных международных экосертификатов для косметики, бытовой химии, текстиля и, конечно, же органических продуктов питания вы найдете в Ecolabel Guide. Только экосертификация третьей независимой стороной подтверждает экобезопасность продукта для здоровья человека и окружающей среды. И, безусловно, самостоятельно перепроверяйте состав приобретаемых продуктов и товаров.Ирина НикулинаЗаведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий, руководитель фармацевтической компании, врач-терапевт, нутрициолог, участник рейтинга ТОП-1000 российских менеджеровЧем опасны популярные пищевые добавкиКакая потенциальная опасность кроется в популярных добавках и соединениях?Красители всех цветов радуги используются практически везде – от продуктов детского питания, хлеба, соков – до чипсов и сладких газированных напитков. Безусловно, они призваны сделать еду более привлекательной и усилить вкус. Но, к сожалению, одновременно они несут неприятные последствия для организма.К примеру, Е102 Тартаразин (Tartrazine) – желтый синтетический краситель, который добывается из отходов производства – каменноугольного дегтя. За счет низкой стоимости он нашел широкое применение в производстве – напитки, сладости, мороженое – посмотрите на их состав прежде, чем положить с полки в продуктовую корзину.Большинство синтетических красителей, в том числе и Тартаразин, могут вызвать аллергические реакции в виде кожных высыпаний, спровоцировать приступы астмы, а какие-то и вовсе обладают канцерогенным эффектом. Если вы будете знать о свойствах распространенных цветных красителей и консервантов, сможете сберечь ваше здоровье.Ирина НикулинаЗаведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий, руководитель фармацевтической компании, врач-терапевт, нутрициолог, участник рейтинга ТОП-1000 российских менеджеровВ этом году из-за рисков возникновения рака в Европе официально вступил в силу запрет на использование в продуктах питания крайне популярного белого красителя Е171 – двуокиси титана (диоксида титана). Франция полностью запретила диоксид титана еще в 2019 году, однако в России добавка до сих пор разрешена и ее ежегодное потребление составляет около 75 тысяч тонн.Диоксид титана широко используется не только в пищевой, но и в косметической, и даже – фармацевтической отраслях. Конфеты, мука, глазурь фабричных сладостей, жевательная резинка – проверьте состав продуктов, которые найдете дома. Встречается он и в ежедневном уходе – к примеру, зубной пасте диоксид титана придает белоснежный цвет. Вы, наверняка, найдете обозначение Cl 77891 и в составе антиперспирантов, мыла, SPF-средств, шампуней и пр. Так чаще всего обозначают диоксид титана в популярных уходовых средствах. Обратите внимание и на состав лекарственных средств в домашней аптечке – многие из них содержат диоксид титана в качестве вспомогательного вещества.Ирина НикулинаЗаведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий, руководитель фармацевтической компании, врач-терапевт, нутрициолог, участник рейтинга ТОП-1000 российских менеджеровКак прочитать этикеткуВрач призвала исключить из покупок продукты, содержащие популярные добавки, которые уже признаны опасными:Е250 (Нитрит натрия – используется при производстве колбас, позволяет придать «мясной» цвет далеко не мясным продуктам, обладает канцерогенным действием);Е951 (Аспартам – коварный сахарозаменитель – спутник сладких газировок, жвачек «без сахара», фруктовых соков, джемов и выпечки. Может с легкостью вызвать повышение аппетита, аллергические реакции, мигрень. По уровню сладости аспартам превосходит сахар в двести раз. Кроме того, его воздействия на вкусовые рецепторы длится намного дольше, чем эффект от употребления обычного сахара);Е338 (Ортофосфорная кислота – содержится в газированной воде, печенье и сухарях. Разрушает зубную эмаль и снижает прочность костной ткани);Е952 (Цикламат натрия – его вы найдете в сладких продуктах – конфетах, мармеладе, зефире, а также косметике и лекарствах. Является сильным аллергеном, вызывающим кожные реакции: зуд, крапивницу);Е621 (Глутамат натрия – усилитель вкуса, используемый в чипсах, готовых соусах, лекарственных препаратах и пр. Накапливаясь в организме, может ухудшать зрение, провоцировать тахикардию и вызывать головные боли);Е239 (Уротропин – консервант-сильнейший аллерген, используемый, в частности, при производстве икры и сыров).По цифрам, которые следуют после «Е» в составе, можно определить, что представляет собой «добавка»:Е-100 – Е-199 – красителиЕ-200 – Е-299 – консервантыЕ-300 – Е-399 – антиоксидантыЕ-400 – Е-499 – стабилизаторы, эмульгаторы, регуляторы кислотности, разрыхлителиЕ-500 – Е-599 – регуляторы PhЕ-600 – Е-699 – усилители вкуса, ароматизаторыЕ-700 – Е-799 – антибиотикиЕ-900 до Е-999 – глазирующие агенты, «улучшайзеры» хлеба, муки.Постарайтесь «вписать» в блокнот ваших полезных привычек одно золотое правило: читайте этикетку продукта! Старайтесь избегать продуктов, в состав которых входят добавки с буквой «Е» – «волшебная палочка» для производителей, но не для потребителей.