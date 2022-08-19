Японская диета: меню, плюсы и минусы – мнение диетолога

Японская диета жутко популярна среди россиян, потому что ее продолжительность составляет всего две недели, плюс она достаточно бюджетная и не требует приобретения каких-то специализированных или редких продуктов.Что такое японская диетаЯпонская — одна из самых популярных схем питания, в ходе которой люди соблюдают строгий рацион питания в течение двух недель. Однако полезной ее назвать трудно, обилие белковой пищи, недостаток клетчатки и растительных волокон приводят к проблемам с ЖКТ. По этой причине японская диета требует консультации с врачом.Японская диета называется так, потому что отсылает нас к японскому трудолюбию. Участникам необходимо выкладываться по полной, чтобы получить вознаграждение.К тому же, японцы очень сдержанны в питании, это позволяет им до старости придерживаться стройного телосложения. Обычно они едят низкокалорийные продукты маленькими порциями. Однако в японскую диету роллы, сырая рыба и удоны не входят, хотя вы могли начать мечтать о них.Принцип японской диетыУглеводы человек получает из овощей и фруктов. Жиры поступают в организм вместе с оливковым маслом, рыбой и мясом. Белки попадают в организм из курицы, яиц, молочных продуктов, рыбы и говядины.длительность — 14 дней;маленькие порции;1.5-2 литра воды в день;суточный калораж всего 800 ккал;трехразовое питание без перекусов;продукты строго по указанному списку;исключение соли и сахара.Допустимые продуктынежирная рыба;кисломолочные продукты низкой жирности: творог, греческий йогурт, кефир;яйца;нежирные сорта мяса: курица, индейка, говядина;фрукты с малым содержанием сахара: киви, грейпфрут;овощи с малым содержанием крахмала: огурцы, капуста;небольшое количество оливкового масла;чай и кофе без сахара.От чего стоит отказатьсяфрукты с большим содержанием сахара: бананы, персики;крахмалистых овощей: картошка, свекла;мучные изделия;полуфабрикаты, консервы и готовые продукты;сладости;масло и соусы;снеки, включая гранолу и мюсли;алкоголь и иные напитки.Меню по японской диете на неделюДень первыйЗавтрак: стакан теплой воды, кофе.Обед: отварная капуста, 2 вареных яйца, стакан томатного сока.Ужин: 200 г рыбы.День второйЗавтрак: два яйца всмятку, зеленый чай.Обед: тушеные или жареные кабачки.Ужин: 100 г отварного мяса.День третийЗавтрак: чашка чая или кофе, галета или кусочек ржаного хлеба.Обед: сырое яйцо, 15 граммов сыра твердого сорта, три отварных моркови.Ужин: салат из тунца и огурцов.День четвертыйЗавтрак: тертая морковь, заправленная лимонным соком.Обед: 200 г фруктов.Ужин: 200 г отварной рыбы, стакан томатного сока.День пятыйЗавтрак: 200 г обезжиренного творога, черный кофе.Обед: 200 г куриного филе, салат из свежей капусты и моркови с заправкой из растительного масла.Ужин: морковь и два яйца.День шестойЗавтрак: йогурт без добавок, чай зеленый.Обед: 200 г тушеной телятины, салат из тертой моркови с маслом.Ужин: стакан кефира.День седьмойЗавтрак: стакан питьевого йогурта без добавок, чай зеленый.Обед: 200 г куриного филе, салат из пекинской капусты с маслом.Ужин: 200 г тушеной телятины, салат из тертой моркови.Мнение экспертаВ массовом сознании диеты выступают в виде палочки выручалочки. Первое, что делают люди, когда решают сбросить лишний вес – это ограничивают себя в питании. Однако эксперты: врачи, диетологи и нутрициологи подобный путь не поддерживают. Оказывается, большинство диет больше вредят нам, а не помогают добиться результата. И даже японская диета может порадовать лишь временным результатом.«Нужно иметь в виду, что японская диета – это именно диета, а не долгосрочный рацион, так как она гипокалорийная, то есть содержит слишком мало калорий для поддержания жизнедеятельности организма и мало жиров и углеводов. Низкоуглеводные диеты сейчас пользуются большой популярностью, но в этом есть резон, когда сбалансировано количество жиров. Японская диета подразумевает ограничение жиров в том числе. Такое ограничение имеет место быть, но есть риск, что после завершения диеты, набранные килограммы вернутся снова».Наталия КочубееваДипломированный специалист по функциональному интегративному питаниюПо словам диетолога, постепенно диеты отходят на второй план. В моду входит полное и разнообразное питание, когда человек не ограничивает себя в белках, жирах и углеводах, а добивается необходимого для себя соотношения, а также занимается спортом. Единственное, что предлагает убрать из рациона каждый диетолог – это сахар и мучные продукты. А диеты чаще всего вредят, так как люди «прописывают» их сами себе и не наблюдаются у профессионалов.«Если начинать японскую диет на фоне проблем ЖКТ, анемии, гипотиреоза, можно сильно навредить здоровью. Сейчас вообще принято уходить от понятия диеты к здоровому образу жизни, не ограничивать себя в калориях и нутриентах, кроме углеводов и простых сахаров. На мой взгляд, японская диета является небезопасной, так как в ней много ограничений и противопоказаний. Она может быть эффективной, но только в краткосрочной перспективе и только для здоровых людей».Наталия КочубееваДипломированный специалист по функциональному интегративному питаниюПлюсы японской диетыРезультат применения японской диеты виден сразу, за две недели можно избавиться более, чем от пяти килограммов.Если после завершения диеты, вы продолжите питаться маленькими порциями и правильно, то сможете удержать полученный результат.Во время диеты организм очистится. Они уходят благодаря тому, что в рационе полностью отсутствуют вредные продукты питания, обилие воды и клетчатки помогает организму выводить лишнее.Вы точно сэкономите деньги на вредных продуктах, а также на походы в рестораны и кафе.Японская диета, несмотря на название, состоит из продуктов, которые привычны жителям России и не вызывают аллергии.Минусы японской диетыЯпонская диета – это диета строгая, чтобы ее придерживаться, необходимо быть очень дисциплинированным человеком или замотивировать себя на успех.Меню состоит из трех основных приемов пищи, причем завтрак в этом случае очень бедный на калории, а перекусов практически нет. Поэтому чувство голода будет преследовать худеющего человека постоянно. Неподготовленный человек и вовсе может упасть в голодный обморок.Набор продуктов на 14 дней достаточно однообразен. Поэтому приемы пищи потеряют былое удовлетворение.Японская диета не сбалансирована по основным питательным веществам, поэтому придерживаться её более 14 дней может быть опасно для здоровьяКому запрещена японская диетаЯпонскую диету не рекомендовано применять беременным и кормящим грудью женщинам. А также людям с болезнями ЖКТ, почек, печени и сердечнососудистых патологий.