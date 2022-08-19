Как восстановить гормональный баланс

От гормонального фона человека зависит не только здоровье репродуктивной системы женщины и мужчины, но и сохранность сердечно-сосудистой системы, стабильность центральной нервной системы, прочность костей, подвижность суставов, уровень сексуальной активности и способность к долголетней полноценной жизни.Гормональный фонПод данным термином понимают базовый уровень тестостерона у мужчин и циклически изменяющиеся уровни эстрогенов и гестагенов у женщин.Помимо основных половых гормонов, учитывается выработка фолликулостимулирующего, лютеинизирующего гормонов и рилизинг-факторов, определяющих их выброс. Половые гормоны находятся под влиянием уровня пролактина и гормонов щитовидной железы, а также зависят от активности надпочечников.Что влияет на гормональный фон1. Генетика (наследственность). Например, у женщин, чьи матери перенесли ранний климакс, есть все основания опасаться более раннего угасания активности репродуктивных органов.2. Нарушение работы щитовидной железы, надпочечников, сбои в гипоталамо-гипофизарной системе, в том числе, на фоне опухолей, кровоизлияний.3. Заболевания, передаваемые половым путем, воспалительные процессы в органах малого таза у женщин, воспаления половых путей у мужчин, опухоли и травмы половых органов.4. Инфекционные патологии, поражающие яичники и яички.5. Оперативные вмешательства в малом тазу и на эндокринных железах.6. Хронические стрессы.7. Ионизирующее излучение, влияние уровня инсоляции, смена часовых и климатических поясов.8. Вредное производство: горячие цеха для мужчин, химическое производство, контакт с углеводородами.9. Табакокурение и алкоголизм.Выше были описаны общие причины расстройств гормонального фона для мужчин и для женщин. Но, как известно, женщина и мужчина – это два совершенно разных организма. У слабой и сильной части населения есть свои причины гормональных нарушений.Нарушения гормонального фона у женщинК ним приводят:яичниковые дисфункции (например, поликистоз яичников);патологии щитовидной железы;пролактиномы;гипоталамо-гипофизарный синдром;опухоли органов малого таза;перенесенные аборты;сильно изнуряющие диеты;ожирение;климакс;беременность.Результатом становятся сбои в менструальном цикле, бесплодие, невынашиваемость беременности, вегето-сосудистые нарушения, эмоциональная нестабильность, повышение рисков патологий сердца и остеопороза, проблемы с кожей, нарушения либидо, опухоли репродуктивной системы.Гормональный фон у мужчинА у мужчин гормональный дисбаланс может происходить по следующим причинам:повреждение яичек, простаты и надпочечников инфекцией, травмой или опухолью;чрезмерные физические нагрузки и перегревание яичек;прием медикаментов, которые влияют на гормональный фон.На фоне низкого уровня тестостерона растет вес, повышается риск стенокардии и инфаркта, снижается потенция и репродуктивные возможности, падает половое влечение.Что делатьЕсли вы обратитесь к врачу, то велика вероятность уладить проблемы с гормональным дисбалансом на фоне лекарственной терапии. Но при этом существует риск приобрести проблемы с почками или печенью.Поэтому наиболее безопасным выбором станет обращение к тысячелетней народной медицине. Это направление проверено веками, и оно в сотни раз лучше таблеток.Как и говорилось ранее, мужчина и женщина, словно чужие планеты, и поэтому лечение должно проходить по-разному.Восстановление гормонального баланса у прекрасного полаУ женщин гормональный сбой чаще всего происходит из-за нарушения баланса между двумя гормонами – эстрогеном и прогестероном. И поэтому процесс лечения целиком и полностью посвящен уравниванию соотношения данных гормонов. В современной медицине назначается прием фитогормонов.В народной медицине есть отличный способ для восстановления данного дисбаланса:Начиная с первого дня менструального цикла, необходимо начать принимать полынь. Ее нужно залить горячей водой, настаивать пятнадцать минут и после этого, процедив, принимать по четверти стакана дважды в день.На шестой день идет настойка шалфея. Данную траву нужно заварить, а также процедить. Принимать по три раза в день по одной трети стакана. Пить до пятнадцатого дня.И последним отваром в народном «курсе» будет лапчатка гусиная. (Вместо этого растения можно еще использовать прострел луговой или манжетку). Ее нужно заварить горячей водой и дать настояться. Принимать необходимо до 25 дня менструального цикла.Если уже наступил климакс, то необходимо перед едой в течение трех месяцев принимать отвары трав: зверобоя, мелиссы, а также мяты. После трех месяцев приема трав необходимо сделать перерыв на 30 дней. В один день необходимо принимать минимум один стакан травы.Восстановление гормонального баланса у мужчинУ мужчин важно восстановить выработку тестостерона.Четыре раза в день нужно принимать отвар ярутки.Пить женьшень, настоенный на спирту, или лимонник по 30 капель в четверти стакана воды дважды в день.Морковный сок нужно употреблять по три раза в день по одной четвертой стакана в течение месяца.Сок сельдерея необходимо принимать три раза в сутки по два глотка, желательно, перед едой. Курс составляет тридцать дней.Как наладить гормональный фонГормональный фон человека напрямую зависит от его здоровья и душевного состояния. В свою очередь, и гормоны держат под своим давлением эти параметры организма. Чтобы данные чаши весов привести в равновесие, разумно воспользоваться системой оздоровления М.С. Норбекова. В ней собраны основные методики, позволяющие комплексно подходить к проблеме гормонального фона.1. Искусственно созданное настроение приучает организм воспринимать окружающий мир с радостью, стимулируя в головном мозге выработку энкефалинов, ответственных за довольство собой и жизнью.2. На фоне положительных эмоций организм защищен от стрессов, мешающих гормонам выделяться равномерно и дозировано. Эмоционально стабильный человек защищен от вегетативных бурь, неврозов и сердечно-сосудистых катастроф.3. Чтобы дополнительно улучшить кровоток эндокринных желез, применяются простые гимнастические упражнения и растяжки.4. Гинекологический и урологический массаж – старые и верные помощники при корректировке гормонального фона.Работая с подсознанием и меняя его патологические установки, можно добиться оздоровления организма и восстановления фона половых гормонов.