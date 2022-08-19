Верные признаки того, что организм отравляют паразиты

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Статистические данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что практически все население земного шара заражено теми или иными видами паразитов, мельчайших организмов, которые обитают в теле человека и существуют за счет него. Медики назвали 12 признаков того, что в организме есть паразиты.Многие виды гельминтов находятся в теле человека и отравляют его продуктами жизнедеятельности длительное время, вследствие этого болезни, которые они вызывают, прогрессируют и переходят в хронические формы. В организме человека снижаются защитные функции, пациент становится особенно уязвимым к заболеваниям, вызываемым различными возбудителями.Наиболее частые источники заражения паразитамиЧаще всего, подхватить личинки гельминтов можно через немытые руки, зараженные продукты питания, плохо вымытые фрукты и овощи. Кроме этого, источником заражения может быть вода – питье сырой воды или купание в загрязненных открытых водоемах. Возможно заражение через не привитых животных или птиц – домашних или диких. Иногда паразиты могут передаваться через половой контакт.Паразитические микроорганизмы способны жить в любых органах и тканях, для них не существует препятствий. Ученым известно более сотни видов гельминтов, некоторые из них невозможно различить без микроскопов, а другие могут достигать нескольких метров. Поэтому особенно важно при обнаружении характерных симптомов или подозрении на заражение, обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы.Признаки паразитов в организме1. Хроническая утомляемостьСиндром постоянной усталости стал широко известен в настоящее время. Он проявляется угнетенным состоянием, недостатком энергии, сонливостью, значительным ухудшением памяти и умственной деятельности. Частой причиной хронической усталости врачи считают глистную инвазию.2. Расстройства пищеваренияОдним из продуктов жизнедеятельности паразитов является простагландин. Он приводит к выведению натрия из организма и тем самым, способствует различным нарушениям пищеварительных функций. Частая диарея может служить одним из признаков наличия паразитов в организме. Некоторые гельминты находятся в верхних отделах кишечника и вызывают метеоризм. Кроме этого, другие виды могут вызывать закупоривание желчных путей, гепатиты, задержку стула и кишечную непроходимость.3. Зуд в кишечном каналеОщущение зуда в анальном отверстии, особенно в ночное время, является одним из симптомов заражения острицами. Ночью самки паразитов откладывают яйца, этот процесс провоцирует нестерпимый зуд, при расчесывании появляются царапины, трещины, высыпания.4. Поражения кожных покрововЧастым признаком наличия гельминтов, являются различные высыпания на коже. Кроме этого, может возникнуть угревая сыпь, акне и прыщи. Эпидермис заметно грубеет и становится суше. Часто кожа покрывается ранними морщинками, трескается на пятках, может начаться очаговое выпадение волос, отслоение ногтей. Все эти симптомы указывают на расстройства в работе пищеварительного тракта и на возможное заражение.5. Резкое изменение весаРезкое похудение или, наоборот, быстрый набор веса многие врачи связывают с заражениями глистами. Некоторые виды паразитов вызывают расстройства внутренних органов и отсутствие аппетита. Другие препятствуют нормальному обмену веществ, вследствие чего падает показатель сахара в крови, вызывая постоянный голод. Вследствие этого на фоне обильного питания человек никак не может насытиться.6. Болезненность в области животаТакие паразиты, как солитеры, аскариды и другие, обычно поселяющиеся в тонком кишечнике, вызывают постоянный дискомфорт и боли в брюшной полости. Они могут локализоваться в одном месте или разных участках и органах.7. Скрип зубамиЗубной скрежет в ночное время, также относят к симптомам глистной инвазии. Паразиты выделяют вещества, которые затрудняют выработку многих витаминов, в том числе и В-12. Этот элемент нормализует функции нервной системы, а его недостаточное количество вызывают непроизвольное сжатие мышц челюстей. Поэтому, в ночной период, когда в обычном состоянии они расслаблены, при заражении зубы издают сильный скрежет.8. Повышенная нервозностьНервная система сильно страдает от заражения отходами и ядовитыми выделениями гельминтов. Постоянное отравление может проявляться резкими перепадами в настроении, раздражительностью, угнетенным состоянием. После излечения многие пациенты утверждают, что их характер стал намного спокойнее, а настроение повысилось.9. Аллергические реакцииПроживающие в теле человека гельминты, выделяют многие ядовитые вещества, которые разносятся кровью и систематически отравляют организм, вызывая аллергические проявления. Организм часто реагирует на гельминтов, выделяя эозинофилы, а они провоцируют аллергию на определенные раздражители.10. Боли в мышцах и суставахПаразиты часто перемещаются по всему телу, вызывая дискомфорт и болезненные ощущения в тканях и системах. Поэтому носители могут испытывать ощущения, похожие на проявления артрита или артроза. А организм реагирует на внутренние раздражители, ответной реакцией иммунитета, которую человек воспринимает, как сильную болезненность в разных мышечных тканях.11. Железодефицитная анемияВсе виды гельминтов потребляют питательные вещества из продуктов, которые поступают в организм человека и его органов и систем. Следствием этого могут быть авитаминоз и анемическое состояние. Некоторые простейшие, такие как трихомонада, подпитываются клетками кровеносной системы, что приводит к недостатку железа в организме и анемическим проявлениям.12. БессонницаВстречаются случаи, когда люди жалуются, что постоянно просыпаются в одно и то же время, обычно, между двумя и тремя часами ночи. Такое состояние также свойственно людям с глистной инвазией. Организм пытается удалить токсические вещества с помощью печени, которая проявляет активность в это время.