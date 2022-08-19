Выдают истинный возраст: какие части тела стареют быстрее лица, и как это остановить

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Даже у женщин, которые очень тщательно ухаживают за собой, возраст можно определить по некоторым особенностям. Косметолог Анна Лебедева перечислила несложные процедуры, способные скрыть очевидное.Границы возраста социальной активности раздвинулись ощутимо. За последние 15-20 лет произошел весомый скачок в отношении психологической старости. В 45-50 женщины строят новые отношения, а не мечтают о внуках.Косметологические процедуры безусловно здорово помогают, чтобы внутренние ощущения не вступали в диссонанс с отражением в зеркале, и по лицу теперь трудно определить, насколько давно было тридцатилетие.- Но есть нюансы, которые могут выдать паспортный возраст — шея и руки, — предупреждает врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева. — К сожалению, в виду анатомических особенностей, эти зоны могут начать стареть раньше, чем лицо.Что делать с шеейШея — очень подвижна и склонна к спазмированию мышц. Если подкожно-жировой клетчатки мало, мы можем наблюдать «индюшачью шею» с резко выступающими тяжами. Если жира в избытке, в первую очередь бросится в глаза скошенный угол нижней челюсти.- Обе эти проблемы можно решить с помощью инъекций ботулотоксина, — объяснила врач Лебедева. — Некоторые косметологи называют такую процедуру «овал Нефертити», кстати, если у вас только начали формироваться брыли, такая процедура будет полезна.Кожа шеи нуждается в увлажнении иногда даже больше, чем кожа лица, во-первых, потому, что она тоньше, а во-вторых, многие девушки забывают о шее в процессе домашнего ухода. Поэтому не экономьте на пилингах, биоревитализантах, коллагене и полимолочной кислоте.- Перед выбором аппаратных методик не забудьте проверить состояние щитовидной железы — активная работа в этой зоне может вызвать рост доброкачественных и злокачественных новообразований, — предупреждает эксперт «Доктора Питера». — Но такие аппаратные методики как ЭЛОС-омоложение и фракционный термолиз не будут оказывать воздействия на глубокие ткани, поэтому вполне приемлемы.А избавиться от «колец Венеры» — поперечных морщинок на шее — поможет правильно подобранный мягкий филлер.Как омолодить рукиПроблемой кистей рук часто становится пигментация — по той причине, что даже если вы не забываете о солнцезащитном креме, то частое мытье рук смывает и крем, и защитную гидролипидную мантию.- Еще один враг гидролипидной мантии — антисептики для рук, ставшие популярными в период пандемии, — говорит Анна Лебедева. — Их частое использование приводит к иссушению кожи.Помогают в уходе за руками крема с фосфолипидами на регулярной основе, а также:мезотерапия;плазмотерапия;биоревитализация;полимолочная кислота и другие мощные реструктуризанты.- Лучшая процедура в борьбе с пигментом — ipl-фототерапия, — рассказала косметолог. — Делать ее желательно в осенне-зимний период. 1-3 процедур хватает, чтобы полностью выровнять цвет поверхности.Возраст рук часто подчеркивают выпирающие сосуды, которые, к слову, могут оказаться вашей генетической особенностью. Закамуфлировать их можно при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты.- Ухаживайте за своими ручками и шеей своевременно, и тогда никто не догадается сколько вам лет на самом деле, — уверена Анна Лебедева.