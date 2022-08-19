Создан новый способ борьбы с «вечными химикатами»

Токсические химические вещества, которые загрязняют питьевую воду миллионов людей на нашей планете, представляют немалую опасность для здоровья. И вот исследователи из Северо-западного университета разработали новую методику борьбы с этими компонентами.Речь идёт ПФАС - пер- и полифторалкильных веществах, которые называются «вечными», поскольку для их естественного разложения в природе требуются тысячелетия. При этом разработанные учеными искусственные процессы нейтрализации ПФАС являются очень дорогостоящими и энергоемкими, и стопроцентной эффективностью не обладают. Поскольку эти вещества фактически не разлагаются, они продолжают циркулировать и накапливаться в окружающей среде. Только в США более 200 млн человек подвергается контакту с источниками питьевой воды, зараженными ПФАС.Их обнаруживают в Арктике, они выявляются в дождевой воде по всему миру и находятся в крови, вероятно, 98% россиян. В некоторых продуктах питания особо тревожная концентрация данных веществ. Существует технология удаления ПФАС из окружающей среды, но учёным до сих пор неизвестно, как их полностью разложить после удаления. И вот в Чикаго придумали новую низкотемпературную методику разрушения ПФАС.К классу этих веществ относятся более 12 000 соединений. Американские учёные разработали метод разложения перфторкарбоновых кислот. Это соединения, обычно производимые промышленностью или встречающиеся в окружающей среде. Метод работает в мягких условиях и даёт безопасные продукты, что делает его весьма перспективным. Как только его действенность будет подтверждена в ходе дальнейших испытаний, он может быть использован для очистки сточных вод и при других технологических процессах.