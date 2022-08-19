Тренер подсказал способ похудеть после отпуска в формате «все включено»

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Похудеть после пляжного отпуска в формате «все включено» можно, если ходить по беговой дорожке, приседать и прыгать, рассказал тренер и менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness Эдуард Шакула.Тренер объяснил, что после малоподвижного отдыха люди часто поправляются на три-четыре килограмма. Однако, по его словам, это не жировая ткань, а излишки воды. Избавиться от них можно с помощью кардионагрузок, которые к тому же помогут разогнать метаболизм. «Один-два раза в неделю активно шагайте на беговой дорожке или на эллипсе в течение 40-60 минут либо 30-40 минут после каждой силовой тренировки», — призвал Шакула.Выполнять приседания в рамках экспресс-похудения стоит по четыре подхода по 10-15 повторений, считает тренер. «Это упражнение способствует укреплению мышц, но при этом является достаточно энергозатратным и позволяет эффективно сжигать калории», — разъяснил он.И наконец, лимфодренажные прыжки по утрам разгонят лимфу и помогут снять отеки. «Встаньте прямо, слегка согните колени и совершайте мелкие прыжки, стараясь полностью опускаться на пятки», — описал упражнение фитнес-тренер, подчеркнув, что прыжки должны быть интенсивными, но невысокими. Достаточно, заключил он, совершить 100 прыжков или делать упражнение в течение минуты.