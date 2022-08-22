Врач ФМБА Крамарова рассказала, почему колет в боку при ходьбе и беге

Ощущение колющей боли в боку знают многие — она часто появляется, когда внезапно приходится ускорить шаг или даже пробежаться — например, до отходящего от остановки автобуса. Опасна ли такая боль, проявлением каких болезней она может быть и в каком случае надо бить тревогу?Пробежался и вдруг в боку закололо — довольно распространенная жалоба, с которой вряд ли пойдут к врачу. Но иногда боль в боку при ходьбе или беге может говорить о серьезной патологии.Почему возникает такое болевое ощущение, и когда этот симптом — тревожный, объясняет врач спортивной медицины.врач-терапевт и врач спортивной медицины ФНКЦ ФМБА РоссииБолит даже у спортсменов- C болью в боку при быстрой ходьбе или беге часто сталкиваются не только люди с низким уровнем физической подготовки, но и опытные спортсмены, — рассказывает врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Мария Крамарова. — Покалывание или тянущая боль обычно возникает в правом или левом подреберье, может усиливаться при ускорении темпа ходьбы или пробежки. С такой проблемой на самом деле сталкиваются приблизительно 80% бегунов.Существует масса причин, провоцирующих боль в боку во время физических нагрузок. В большинстве случаев, неприятные ощущения возникают из-за неправильной подготовки к пробежке, уточняет доктор.Причины боли в бокуПоели и побежали- Боль может появиться, если человек будет бежать или быстро идти после плотного приема пищи, употребления сладких газированных напитков, — говорит врач.Неправильная техника- Провоцировать боль в подреберье может и неправильная осанка и техника дыхания. Если вы будете сутулиться или дышать недостаточно глубоко, то, вполне вероятно, могут появиться спазмы и боль, — объясняет эксперт.Диафрагмальная ишемия- Во время интенсивных физических нагрузок кровь в большем объеме поступает к мышцам, которые задействованы в тренировке, поэтому кровоснабжение диафрагмы (мышца, разделяющая грудную и брюшную полости) может нарушаться, вызывая характерные спазмы в боку, — объясняет Мария Крамарова.Чтобы боль прошла- Для устранения боли рекомендуется снизить скорость бега или ходьбы, начать глубоко дышать через нос и выдыхать через рот, по возможности — остановиться и сделать несколько наклонов вперед и в стороны, — рекомендует врач спортивной медицины. — По окончании пробежки не следует сразу садиться или ложиться, рекомендуется в течение нескольких минут пройтись в медленном темпе, а затем заняться дыхательной гимнастикой.Когда боль в боку — признак болезни- В случае, если боли в боку возникают регулярно, становятся более ощутимыми и не проходят после физических нагрузок — рекомендуется обратиться к врачу, — говорит Мария Крамарова. — Болевые ощущения могут быть симптомом некоторых довольно опасных заболеваний — почек, печени и желчного пузыря, селезенки, желудка и кишечника или органов малого таза у женщин.Для первичной диагностики необходимо обратиться к врачу-терапевту и пройти базовую диагностику (сдать клинический и биохимический анализ крови, анализ мочи, пройти УЗИ органов брюшной полости). При наличии отклонений в анализах, будет показана консультация узкого специалиста.