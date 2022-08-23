Зажмите ухо на 20 секунд прищепкой и результат вас удивит!

На каждом ухе есть не менее шести точек, каждая из которых напрямую связана с определенным участком человеческого тела...Попробуйте зажать мочку уха с помощью прищепки на несколько секунд. Вы удивитесь тому, что произойдет дальше!Китайская медицина в действии!Полностью избежать боли и утомления не удавалось еще никому. Это естественно, ведь мы с вами живые люди и не можем чувствовать себя всегда на все 100.Не каждый знает, что наш организм скрывает в себе огромный резерв энергии и здоровья. И мы вполне можем этим воспользоваться.Система управления собственным энергетическим запасом названа рефлексологией. Придумали и разработали ее китайские мудрецы, причем довольно давно. Вполне успешно эта наука продолжает свое существование и в наше время.В ушах человека присутствует большое количество нервных окончаний. Они проходят сквозь всю центральную нервную систему и имеют связь абсолютно со всеми органами, находящимися в теле. Поэтому можно говорить о том, что наши уши похожи на полноценную схему тела.6 точек, которые вернут вам энергиюКитайцы определили, что на каждом ухе есть не менее шести точек, каждая из которых напрямую связана с определенным участком человеческого тела. Если зажать точку прищепкой, можно почувствовать невероятный прилив сил и подъем энергии.МочкаНажимая на эту точку, можно уменьшить или совсем избавиться от головной боли, а также помочь работе своего сердца. Известно, что мочка уха связана непосредственно с головой и главным органом человеческого тела.Точка над мочкойИспытав боль, или дискомфорт в животе, можно попробовать воздействовать на точку, находящуюся непосредственно над мочкой. Китайцам хорошо известно, что она связана с нашим пищеварительным трактом. Нажимать на точку можно и в профилактических целях.Середина ухаЗдесь есть сразу две точки. Та, которая находится чуть ниже середины уха, напрямую связана с носоглоткой. При воздействии на нее вы испытаете облегчение при заложенности носа и болях в горле. Стоит вспомнить об этом, если не можете заснуть, испытывая дискомфорт в этих частях тела.Точка, находящаяся чуть выше середины уха, поможет больным суставам. При надавливании на нее можно почувствовать облечение.Ушной изгибИспытывая непонятные ощущения, необъяснимый для себя дискомфорт во всем теле, когда кажется, что болит все и сразу, просто надавите с помощью прищепки именно на эту точку. Через некоторое время вы непременно почувствуете облегчение, ведь эта часть уха связана с каждым органом человеческого тела.Верхняя часть ухаДоказано, что верх уха непосредственно связан с плечами и спиной. Если воздействовать на эту точку хотя бы в течение одной минуты раз в день, то можно добиться снижения напряженности в этих частях тела. Нетрудно догадаться, что таким советом следует воспользоваться людям, ведущим малоподвижный образ жизни, и имеющим «сидячую» работу.Обращаться к врачу, если вас что-то беспокоит, просто необходимо. Но в первые минуты, почувствовав боль, можно попробовать помочь самому себе с помощью рефлексологии. Ведь не зря эта наука существует многие тысячелетия!