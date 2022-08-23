Курильщикам нужно выписывать электронные сигареты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Если врачи будут выписывать электронные сигареты лицам, желающим бросить курить, то это поможет до 40% из них. Таковы итоги пилотной программы учёных из Университета Восточной Англии.Раздача рецептов на электронные сигареты может помочь даже самым закоренелым курильщикам, как показала пилотная программа, в которой приняли участие 300 человек, выкуривающих более пачки в день. Все они получили ваучеры на 25 фунтов стерлингов для магазинов по продаже средств для вейпинга. Также они постоянно находились в контакте с экспертами, помогающими правильно бороться с курением.В течение месяца 40% из тех, кто воспользовался купонами, заявили, что навсегда отказались от сигарет. Правда, за три месяца уровень окончательного отказа упал до 15%, и многие начали курить снова, но исследователи утверждают, что даже этот не показатель является большим успехом. И теперь экспериментальную схему планируют расширить до 750 000 взрослых граждан.Исследователи полагают, что первые результаты настолько хороши, что их надо распространить на всю страну. Врачи общей практики должны выдавать рецепты на электронные сигареты тем, кто хотел бы бросить курить. Некоторые другие ученые обеспокоены тем, что и вейпинг представляет некоторую угрозу для здоровья человека, поскольку электронные сигареты повышают риск рака и заболеваний лёгких, хотя и не в такой степени, как сигареты обычные.