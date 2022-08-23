«Жажда — это симптом»: терапевт Кузнецова назвала 7 причин, почему по ночам хочется пить

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Если вы встаете ночью, чтобы попить воды или у вас на прикроватном столике постоянно стоит стакан, который к утру пустеет — это серьезный признак. Ночная жажда может быть симптомом не только диабета, но и других проблем здоровья.Если вы любитель соленой рыбы, вам знакома пословица — «рыба посуху не ходит». После употребления соленой пищи нередко мучает жажда, и в ночное время вы можете несколько раз встать для того, чтобы попить воды. Это вполне нормальная реакция организма на поступление избытка соли — необходимо восстановление водно-солевого баланса.Объем соли, необходимый организму — около 3-5 граммов. Все что выше, особенно в 3-5 раз, требует дополнительного потребления воды, чтобы сравнят концентрации жидкости и солей, предотвратить потерю влаги в клетках. Но если соленое не ели, а жажда мучает, особенно по ночам, насколько это опасно? «Доктору Питеру» ответила на эти вопросы врач-терапевт, гематолог Галина Кузнецова.врач-терапевт, гематолог Центра молекулярной диагностики CMD Санкт-Петербург ЦНИИ эпидемиологии РоспотребнадзораЖажда — это симптомПоявление жажды — это сигнал организма о том, что есть проблемы с балансом воды и ионов. Само по себе желание пить воду в дневное или ночное время — это не патология, но когда вы пьете много и часто — это повод для того, чтобы задуматься — в чем причины? Возможно, вас мучает сухость во рту, из-за чего вам хочется попить, или вы теряете много жидкости с мочой, и тело настоятельно требует восстановить баланс.В медицине постоянная мучительная жажда или полидипсия — это симптом, характеризующийся неестественно сильной, неутолимой жаждой. И с этой проблемой стоит обратиться к врачу.Неопасные причины ночной жаждыНачнем с определения. Жажда в привычном понимании этого слова — это желание пить воду с чувством мучительной сухости во рту. Понятно, что основной причиной может быть банальное несоответствие потребности организма в воде и потреблении жидкости.В жаркую погоду, например, при усиленной потливости и с дыханием теряется большее количество жидкости, соответственно и потребность в питье увеличивается — появляется жажда.Повышенное потребление соли днем вызовет жажду ближе к ночи. Все жидкости нашего тела изотоничны, содержат строго заданную концентрацию с постоянством состава солей. Именно поэтому изменения диеты влияют на водный баланс.Если не дышит носЧастой причиной именно ночной жажды могут быть проблемы с носовым дыханием — заложенность, аллергический ринит, хронический синусит. Нос выполняет множество функций, в том числе и увлажнение вдыхаемого воздуха. При дыхании через рот слизистые оболочки рта и глотки пересыхают, и возникает желание попить, чтобы смочить поверхность и устранить дискомфорт.Воздух слишком сухой и жаркийЭтот же механизм работает при нарушении влажности воздуха, особенно на фоне повышенных температур. Например, при включении отопления в зимний период снижается влажность воздуха в жилых и рабочих помещениях, и может возникнуть повышенное желание пить воду. Механизм тот же — пересыхают слизистые рта, носа и глотки, требуется их увлажнение.Патологические причины жаждыНекоторые нарушения обмена веществ, например, сахарный или несахарный диабет могут проявляться жаждой. Это связано с нарушениями гормональной регуляции обмена углеводов (глюкозы) или электролитов. Избыток соли или глюкозы почки пытаются вывести с мочой, при этом возникает ощущение жажды, поскольку теряется много жидкости.Повышение температуры ускоряет обмен веществ и потерю жидкости с дыханием. Кроме того, если на фоне лихорадки возникает потливость, это усиливает потери жидкости через кожу.Заболевания слюнных желез — сиалоаденит может проявляться сухостью слизистых полости рта, в силу чего появляется желание пить.Некоторые ревматологическое заболевания, например, синдром Шегрена, проявляется сухостью слизистых оболочек и крайне скудным слюноотделением.Многогранный климактерический синдром также может проявляться повышенным желанием пить. Это связано с дисбалансом гормонов и колебаниями уровня солей.Определенные заболевания печени, почек, прием мочегонных и некоторых других лекарств, алкоголя могут проявляться сухостью во рту и жаждой.Потеря жидкости при диарее и/или рвоте на фоне отравлений, кишечных инфекций — также имеют сходную симптоматику.Как определить причину постоянной ночной жажды?Естественно, тактика будет зависеть от причины и всех тех жалоб, которые есть у человека. Иногда достаточно консультации врача-терапевта или изменений микроклимата в помещении, пересмотра питания и питьевого режима. Чаще требуется обследование. Что назначит врач?Чек-лист при постоянной ночной жажде:Клинический анализ крови.Биохимический анализ крови с обязательным исследованием глюкозы, АЛТ, АСТ, билирубина, креатинина.ТТГ (уровень тиреотропного гормона).УЗИ органов брюшной полости.Скрининг ФЛГ.Консультация терапевта.Чтобы устранить жажду нужно по возможности ликвидировать ее причину. Помимо коррекции питания и питья, нужно активное лечение заболеваний печени, почек, желудочного тракта, нормализация углеводного обмена, увлажнение воздуха. В любом случае, при наличии жалоб на здоровье запланируйте консультацию врача.